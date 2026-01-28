Krachtige prestaties ontmoeten een lange levensduur: de K 5 WCM Premium Home met zijn krachtige, watergekoelde motor verwijdert vuil in een oogwenk. Paden, terrassen en voertuigen kunnen worden gereinigd wanneer nodig met de spuitlansen. De druk kan eenvoudig worden aangepast op de Vario Power spuitlans (VPS) door simpelweg te draaien - voor bijzonder gerichte reiniging die zacht is voor oppervlakken. Inclusief vuilfrees, geïntegreerde slanghaspel voor praktische opslag direct bij het apparaat, evenals een ingebouwd waterfilter dat de pomp betrouwbaar beschermt tegen vuildeeltjes.