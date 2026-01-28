Nettoyeur haute pression K 5 WCM Premium
Nettoyage irréprochable, performances irréprochables : le nettoyeur haute pression K 5 WCM Premium équipé d'un moteur refroidi à l'eau et d'un enrouleur de flexible est optimal pour les salissures dans les allées, sur les terrasses et les voitures.
Allie puissance élevée et longue durée de vie : le K 5 WCM Premium équipé d'un puissant moteur refroidi à l'eau élimine les saletés en un tour de main. Grâce aux lances d'arrosage incluses, il est possible de nettoyer les allées, les terrasses et les voitures en tenant compte des besoins spécifiques. À cet effet, la lance d'arrosage Vario Power (VPS) permet un réglage confortable de la pression par simple rotation – pour un nettoyage particulièrement ciblé sans risque pour les surfaces. Autres équipements astucieux : la rotabuse à jet crayon rotatif, l'enrouleur de flexible intégré pour un rangement pratique directement sur l'appareil et un filtre à eau intégré qui garantit une protection fiable de la pompe contre les particules de saleté.
Caractéristiques et avantages
Performance exceptionnelleLe moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Enrouleur de flexible pour une prise en main aiséeToujours rangé proprement et avec un encombrement minimal : grâce à l'enrouleur de flexible pratique, le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale tout en étant à portée de main à tout moment. Rangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Système Quick connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Débit (l/h)
|max. 500
|Rendement surfacique (m²/h)
|40
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|2,1
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|13
|Poids emballage inclus (kg)
|17,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|369 x 389 x 901
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 8 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Moteur refroidi à l'eau
- Matériau de la pompe: Aluminium
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Murs de jardin et de pierre
- Perron
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Voitures moyennes et breaks
- Motos et scooters
- Vélos