Allie puissance élevée et longue durée de vie : le K 5 WCM Premium équipé d'un puissant moteur refroidi à l'eau élimine les saletés en un tour de main. Grâce aux lances d'arrosage incluses, il est possible de nettoyer les allées, les terrasses et les voitures en tenant compte des besoins spécifiques. À cet effet, la lance d'arrosage Vario Power (VPS) permet un réglage confortable de la pression par simple rotation – pour un nettoyage particulièrement ciblé sans risque pour les surfaces. Autres équipements astucieux : la rotabuse à jet crayon rotatif, l'enrouleur de flexible intégré pour un rangement pratique directement sur l'appareil et un filtre à eau intégré qui garantit une protection fiable de la pompe contre les particules de saleté.