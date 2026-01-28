Voor een indrukwekkend krachtige reiniging! De K 7 WCM FJ Home is de perfecte reinigingspartner voor frequent gebruik en zware vervuiling: zijn krachtige watergekoelde motor maakt een einde aan vuil op paden, patio's, tuingereedschap en grotere voertuigen. De Home Kit garandeert een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken rondom het huis en wordt geleverd met de T 7 oppervlakkenreiniger en 1 liter Steen- en Gevelreiniger. Incl. schuimsproeier en 1 liter Car Shampoo voor maximale vuiloplossende kracht. Om oppervlakken bijzonder effectief en voorzichtig te reinigen, kan de Vario Power spuitlans (VPS) met een simpele draai worden ingesteld. Andere kenmerken zijn de vuilfrees met roterende puntstraal, die zelfs bij hardnekkig vuil zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten zonder compromissen. Een ingebouwd waterfilter beschermt de pomp bovendien betrouwbaar tegen vuildeeltjes. Alle meegeleverde accessoires kunnen ook op het apparaat zelf worden opgeborgen.