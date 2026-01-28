Hogedrukreiniger K 7 WCM FJ Home

De K 7 WCM FJ Home hogedrukreiniger met watergekoelde motor is de perfecte reinigingspartner voor frequent gebruik en zware vervuiling. Incl. schuimsproeier & Home Kit.

Voor een indrukwekkend krachtige reiniging! De K 7 WCM FJ Home is de perfecte reinigingspartner voor frequent gebruik en zware vervuiling: zijn krachtige watergekoelde motor maakt een einde aan vuil op paden, patio's, tuingereedschap en grotere voertuigen. De Home Kit garandeert een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken rondom het huis en wordt geleverd met de T 7 oppervlakkenreiniger en 1 liter Steen- en Gevelreiniger. Incl. schuimsproeier en 1 liter Car Shampoo voor maximale vuiloplossende kracht. Om oppervlakken bijzonder effectief en voorzichtig te reinigen, kan de Vario Power spuitlans (VPS) met een simpele draai worden ingesteld. Andere kenmerken zijn de vuilfrees met roterende puntstraal, die zelfs bij hardnekkig vuil zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten zonder compromissen. Een ingebouwd waterfilter beschermt de pomp bovendien betrouwbaar tegen vuildeeltjes. Alle meegeleverde accessoires kunnen ook op het apparaat zelf worden opgeborgen.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 7 WCM FJ Home: Schoon en netjes
Schoon en netjes
De slang, spuitlans, spuitpistool en kabel kunnen direct op het apparaat worden opgeborgen.
Hogedrukreiniger K 7 WCM FJ Home: Quick Connect Systeem
Quick Connect Systeem
De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Hogedrukreiniger K 7 WCM FJ Home: Grote wielen
Grote wielen
Voor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden.
Specificaties

Technische gegevens

Stroomsoort (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Wateropbrengst (l/u) max. 600
Oppervlakteprestatie (m²/u) 60
Temperatuur watertoevoer (°C) max. 60
Vermogen (kW) 3
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder toebehoren (kg) 17,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 26
Afmetingen (l x b x h) (mm) 369 x 355 x 946

Inbegrepen bij levering

  • Home kit: K 7 Smart: T 7 oppervlaktereiniger, steen-en gevelreiniger, 3-in-1, 1l
  • Schuimsproeier: 0.3 l
  • Reinigingsmiddelen: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
  • Hogedrukpistool: G 180 Q
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 10 m
  • Adapter tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Vario Power Jet
  • Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
  • Watergekoelde motor
  • Pomp materiaal: Aluminium
  • Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
  • Tuinmuren en stenen muren
  • Buitenstappen
  • Gebieden rondom het huis en de tuin
  • Tuin-/terras-/balkonmeubels
  • Tuingereedschap en -uitrusting
  • Auto's
  • Mobile homes
  • Voor de reiniging van moto's en scooters.
  • Fietsen
Toebehoren
Reinigingsmiddel