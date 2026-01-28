Un nettoyage puissant qui saura vous séduire ! Le K 7 WCM FJ Home est un allié (de nettoyage) idéal pour les utilisations fréquentes et les salissures importantes : avec son moteur refroidi à l'eau et performant, il chasse la saleté des allées, des terrasses, des outils de jardinage et des grandes voitures. Le Home Kit garantit un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues autour de la maison et inclut le nettoyeur de surfaces T 7 et 1 l de détergent pour pierres et façades. Inclut un canon à mousse et 1 l de shampoing voitures pour un pouvoir maximal de dissolution de la saleté. Pour un nettoyage des surfaces particulièrement efficace et en douceur, la lance d'arrosage Vario Power (VPS) peut être ajustée par simple rotation. Parmi les autres équipements, on trouve la rotabuse à jet crayon rotatif qui garantit un nettoyage parfaitement réussi, même en cas de salissures tenaces. Un filtre à eau intégré protège en outre la pompe de façon fiable des particules de saleté. De plus, tous les accessoires inclus peuvent être rangés facilement à même l'appareil.