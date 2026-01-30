Hogedrukreiniger K 5 WCM eco!Booster
De K 5 WCM eco!Booster hogedrukreiniger met een watergekoelde motor is perfect voor het aanpakken van vuil op paden, terrassen en auto’s. Inclusief eco!Booster en 1L universele reiniger.
Prestaties die indruk maken: de K 5 WCM eco!Booster met zijn krachtige, duurzame en watergekoelde motor verwijdert vuil in een oogwenk. Paden, terrassen en auto’s kunnen in een mum van tijd worden gereinigd met de spuitlansen en 1 liter Universele Reiniger die wordt meegeleverd. Voor extra gemak kan de druk eenvoudig worden aangepast op de Vario Power Spray lans door een simpele draaiing – voor bijzonder effectieve en zachte reiniging. De eco!Booster is ideaal voor gevoelige oppervlakken en bespaart water, energie en tijd dankzij 50 procent verhoogde reinigingsprestaties in vergelijking met de vlakstraal. Andere uitstekende kenmerken van de vuilblaster zijn de roterende puntstraal en een waterfilter die de pomp betrouwbaar beschermt tegen vuildeeltjes.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende prestatieDe watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Geïntegreerde aanzuigslang voor detergentHandig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten op.
Schoon en netjesDe slang, spuitlans, spuitpistool en kabel kunnen direct op het apparaat worden opgeborgen.
Quick Connect Systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|12,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|17,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|369 x 329 x 901
Inbegrepen bij levering
- Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- eco!Booster
- Hogedrukslang: 8 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Wateraanzuiging
Toepassingen
- Tuinmuren en stenen muren
- Buitenstappen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Voor de reiniging van gezinswagens en breaks.
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Fietsen
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.