Prestaties die indruk maken: de K 5 WCM eco!Booster met zijn krachtige, duurzame en watergekoelde motor verwijdert vuil in een oogwenk. Paden, terrassen en auto’s kunnen in een mum van tijd worden gereinigd met de spuitlansen en 1 liter Universele Reiniger die wordt meegeleverd. Voor extra gemak kan de druk eenvoudig worden aangepast op de Vario Power Spray lans door een simpele draaiing – voor bijzonder effectieve en zachte reiniging. De eco!Booster is ideaal voor gevoelige oppervlakken en bespaart water, energie en tijd dankzij 50 procent verhoogde reinigingsprestaties in vergelijking met de vlakstraal. Andere uitstekende kenmerken van de vuilblaster zijn de roterende puntstraal en een waterfilter die de pomp betrouwbaar beschermt tegen vuildeeltjes.