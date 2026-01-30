Nettoyeur haute pression K 5 WCM eco!Booster
Une puissance convaincante : le nettoyeur haute pression K 5 WCM eco!Booster équipé d'un moteur refroidi à l'eau est optimal pour les salissures dans les allées, sur les terrasses et les voitures. eco!Booster inclus.
Des performances séduisantes : le K 5 WCM eco!Booster et son moteur refroidi à l'eau, puissant et durable, éliminent les saletés en un tour de main. Grâce aux lances d'arrosage et à 1 l de détergent universel inclus, les allées, les terrasses et les voitures sont nettoyées en un tour de main. Pour un nettoyage particulièrement efficace et en douceur, la pression s'ajuste confortablement par simple rotation de la lance d'arrosage Vario Power (VPS). L'eco!Booster est idéal pour les surfaces délicates et assure des économies d'eau, d'électricité et de temps grâce sa puissance de nettoyage supérieure de 50 % par rapport au jet plat. Autres équipements astucieux : la rotabuse à jet crayon rotatif et un filtre à eau intégré qui garantit une protection fiable de la pompe contre les particules de saleté.
Caractéristiques et avantages
Performance exceptionnelleLe moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Parfaitement rangéLe flexible, les lances d'arrosage, le pistolet et le câble se rangent à même l'appareil.
Système Quick connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Débit (l/h)
|max. 500
|Rendement surfacique (m²/h)
|40
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,1
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Poids sans accessoires (kg)
|12,5
|Poids emballage inclus (kg)
|17,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|369 x 329 x 901
Inclus dans la livraison
- Détergents: Détergent universel RM 626
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- eco!Booster
- Flexible haute pression: 8 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau
Domaines d'utilisation
- Murs de jardin et de pierre
- Perron
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Voitures moyennes et breaks
- Motos et scooters
- Vélos
Accessoires
Détergents
Piéces détachées K 5 WCM eco!Booster
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.