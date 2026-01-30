Des performances séduisantes : le K 5 WCM eco!Booster et son moteur refroidi à l'eau, puissant et durable, éliminent les saletés en un tour de main. Grâce aux lances d'arrosage et à 1 l de détergent universel inclus, les allées, les terrasses et les voitures sont nettoyées en un tour de main. Pour un nettoyage particulièrement efficace et en douceur, la pression s'ajuste confortablement par simple rotation de la lance d'arrosage Vario Power (VPS). L'eco!Booster est idéal pour les surfaces délicates et assure des économies d'eau, d'électricité et de temps grâce sa puissance de nettoyage supérieure de 50 % par rapport au jet plat. Autres équipements astucieux : la rotabuse à jet crayon rotatif et un filtre à eau intégré qui garantit une protection fiable de la pompe contre les particules de saleté.