Hogedrukreiniger K 3 Car & Home
Je kunt altijd rekenen op de K 3 hogedrukreiniger inclusief Car & Home Kit: hij is zeer geschikt voor licht vuil op kleinere tuinoppervlakken en terrassen, tuinmeubelen, auto's, en meer.
Met de K 3 hogedrukreiniger behoort vuil tot het verleden. Dankzij de 6 meter lange hogedrukslang is het apparaat perfect voor incidenteel gebruik rondom het huis en geeft een sprankelende glans aan kleine tuinoppervlakken en terrassen, maar ook aan tuinmeubelen en auto's. De Car & Home Kit bevat een wasborstel voor het verwijderen van de grijze film, een schuimstraal voor goed hechtend schuim, 500 ml autoshampoo, de T 1 oppervlaktereiniger en 500 ml reinigingsmiddel "Patio & Deck". Dankzij de Vario Power spuitlans (VPS) kan de waterdruk met een simpele draaiende beweging eenvoudig worden aangepast aan de ondergrond. De vuilfrees met roterende puntstraal maakt zelfs het meest hardnekkige vuil los en de pomp wordt beschermd door een waterfilter – voor een lange levensduur. Dankzij de soepel lopende wielen is de K 3 hogedrukreiniger eenvoudig te vervoeren naar de plek waar hij nodig is.
Kenmerken en voordelen
Schoon en netjesBerg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op. Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten op.
Grote wielenVoor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden. Zeer wendbaar.
Quick Connect SysteemDe hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|242 x 285 x 805
Inbegrepen bij levering
- Home kit: T 1 oppervlaktereiniger, detergent "Patio & Deck", 0.5 l
- Car kit: Wasborstel, schuimstraal, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0.5 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Schuimsproeier
- Geïntegreerde water fijnfilter
Videos
Toepassingen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Terrassen
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Auto's
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Fietsen