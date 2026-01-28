Met de K 3 hogedrukreiniger behoort vuil tot het verleden. Dankzij de 6 meter lange hogedrukslang is het apparaat perfect voor incidenteel gebruik rondom het huis en geeft een sprankelende glans aan kleine tuinoppervlakken en terrassen, maar ook aan tuinmeubelen en auto's. De Car & Home Kit bevat een wasborstel voor het verwijderen van de grijze film, een schuimstraal voor goed hechtend schuim, 500 ml autoshampoo, de T 1 oppervlaktereiniger en 500 ml reinigingsmiddel "Patio & Deck". Dankzij de Vario Power spuitlans (VPS) kan de waterdruk met een simpele draaiende beweging eenvoudig worden aangepast aan de ondergrond. De vuilfrees met roterende puntstraal maakt zelfs het meest hardnekkige vuil los en de pomp wordt beschermd door een waterfilter – voor een lange levensduur. Dankzij de soepel lopende wielen is de K 3 hogedrukreiniger eenvoudig te vervoeren naar de plek waar hij nodig is.