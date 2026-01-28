Nettoyeur haute pression K 3 Car & Home
Vous pouvez compter sur le nettoyeur haute pression K 3 avec Car & Home Kit : il est idéal pour venir à bout des salissures légères dans les jardins et sur les terrasses de petite superficie, le mobilier de jardin, les voitures, etc.
Avec le nettoyeur haute pression K 3, les salissures appartiennent au passé. Doté d'un flexible haute pression de 6 mètres, ce nettoyeur est parfait pour les utilisations occasionnelles à l'extérieur de la maison et fait briller les surfaces : des jardins et des terrasses de petite superficie jusqu'aux voitures en passant par le mobilier de jardin. Le Car & Home Kit inclut une brosse pour décoller le voile gris, un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse, 500 ml de shampoing voitures, le nettoyeur de surfaces T 1 et 500 ml de détergent Patio & Deck. Grâce à la lance d'arrosage Vario Power (VPS), la pression d'eau peut être réglée aisément et ajustée par simple rotation en fonction de la surface à nettoyer. La rotabuse à jet crayon rotatif décolle même les saletés les plus tenaces tandis que la pompe est protégée par un filtre à eau pour garantir une longue durée de vie. Avec ses roues maniables, le nettoyeur haute pression K 3 se transporte confortablement jusqu'à son lieu d'utilisation.
Caractéristiques et avantages
Parfaitement rangéRangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Grandes rouesPour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin. Très maniable.
Système Quick connectLe flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Débit (l/h)
|max. 380
|Rendement surfacique (m²/h)
|25
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,6
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,3
|Poids emballage inclus (kg)
|8,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|242 x 285 x 805
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 1, détergent Patio & Deck, 0,5 l
- Car Kit: Brosse de lavage, canon à mousse, détergent, shampoing voiture, 0,5 l
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 6 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Canon à mousse
- Filtre à eau intégré
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Terrasses
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Voitures
- Motos et scooters
- Vélos