De K 5 FJ hogedrukreiniger is het ideale gereedschap voor regelmatige reinigingstaken bij matige vervuiling, zoals op voertuigen en middelgrote oppervlakken rondom het terrein. De uitrusting omvat een spuitpistool, een 8 meter lange hogedrukslang, een Vario Power spuitlans (VPS), een vuilfrees met roterende puntstraal voor het verwijderen van het meest hardnekkige vuil, een schuimsproeier voor een maximale vuiloplossende kracht en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen het binnendringen van kleine vuildeeltjes. De druk kan eenvoudig op de Vario Power spuitlans (VPS) worden aangepast door simpelweg te draaien – voor een bijzonder gerichte reiniging die zacht is voor oppervlakken. De vuilfrees met roterende puntstraal zorgt voor uitzonderlijke reinigingsprestaties, zelfs bij hardnekkig vuil. Alle accessoires kunnen gemakkelijk op het apparaat zelf worden opgeborgen.