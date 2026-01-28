Hogedrukreiniger K 5 FJ BB
De K 5 FJ is de ideale metgezel voor regelmatige reinigingstaken bij matige vervuiling op auto's, evenals paden en andere oppervlakken rondom het terrein. Incl. schuimsproeier.
De K 5 FJ hogedrukreiniger is het ideale gereedschap voor regelmatige reinigingstaken bij matige vervuiling, zoals op voertuigen en middelgrote oppervlakken rondom het terrein. De uitrusting omvat een spuitpistool, een 8 meter lange hogedrukslang, een Vario Power spuitlans (VPS), een vuilfrees met roterende puntstraal voor het verwijderen van het meest hardnekkige vuil, een schuimsproeier voor een maximale vuiloplossende kracht en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen het binnendringen van kleine vuildeeltjes. De druk kan eenvoudig op de Vario Power spuitlans (VPS) worden aangepast door simpelweg te draaien – voor een bijzonder gerichte reiniging die zacht is voor oppervlakken. De vuilfrees met roterende puntstraal zorgt voor uitzonderlijke reinigingsprestaties, zelfs bij hardnekkig vuil. Alle accessoires kunnen gemakkelijk op het apparaat zelf worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde aanzuigslang voor detergent
- Handig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen.
- Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten op.
Schoon en netjes
- Berg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op.
Grote wielen
- Voor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden.
- Zeer wendbaar.
Quick Connect Systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 145
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (W)
|2100
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|302 x 346 x 872
Inbegrepen bij levering
- Schuimsproeier: 0.3 l
- Reinigingsmiddelen: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Detergent aanbrengen via: Aanzuiging
- Pomp materiaal: Aluminium
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Wateraanzuiging