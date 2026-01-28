Le nettoyeur haute pression K 5 FJ est l'outil idéal pour un nettoyage régulier des salissures moyennement tenaces, par exemple sur les véhicules ou les surfaces de moyenne superficie autour de votre maison. L'équipement comprend un pistolet, un flexible haute pression de 8 mètres, une lance d'arrosage VPS, une rotabuse à jet crayon rotatif contre les salissures les plus tenaces, un canon à mousse pour un pouvoir maximal de dissolution de la saleté ainsi qu'un filtre à eau fiable pour protéger la pompe contre les particules de saleté. Pour un nettoyage particulièrement ciblé sans risque pour les surfaces, la lance d'arrosage Vario Power (VPS) offre un réglage confortable de la pression par simple rotation. La rotabuse à jet crayon rotatif garantit un résultat de nettoyage exceptionnel, même en cas de saletés tenaces. Tous les accessoires inclus peuvent être rangés à même l'appareil en un tour de main.