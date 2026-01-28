Nettoyeur haute pression K 5 FJ
Le K 5 FJ est l'allié idéal pour un nettoyage régulier des salissures de moyenne intensité sur les voitures ainsi que dans les allées et sur les surfaces autour de la maison. Canon à mousse inclus.
Le nettoyeur haute pression K 5 FJ est l'outil idéal pour un nettoyage régulier des salissures moyennement tenaces, par exemple sur les véhicules ou les surfaces de moyenne superficie autour de votre maison. L'équipement comprend un pistolet, un flexible haute pression de 8 mètres, une lance d'arrosage VPS, une rotabuse à jet crayon rotatif contre les salissures les plus tenaces, un canon à mousse pour un pouvoir maximal de dissolution de la saleté ainsi qu'un filtre à eau fiable pour protéger la pompe contre les particules de saleté. Pour un nettoyage particulièrement ciblé sans risque pour les surfaces, la lance d'arrosage Vario Power (VPS) offre un réglage confortable de la pression par simple rotation. La rotabuse à jet crayon rotatif garantit un résultat de nettoyage exceptionnel, même en cas de saletés tenaces. Tous les accessoires inclus peuvent être rangés à même l'appareil en un tour de main.
Caractéristiques et avantages
Flexible d'aspiration de détergent intégré
- Utilisation pratique et simple de détergent.
- Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Parfaitement rangé
- Rangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Grandes roues
- Pour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin.
- Très maniable.
Système Quick connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar)
|20 - max. 145
|Débit (l/h)
|max. 500
|Rendement surfacique (m²/h)
|40
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (W)
|2100
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|6,3
|Poids emballage inclus (kg)
|10,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|302 x 346 x 872
Inclus dans la livraison
- Canon à mousse: 0.3 l
- Détergents: Shampoing voitures 3-en-1 RM 610
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 8 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Utilisation de détergents via: Aspiration
- Matériau de la pompe: Aluminium
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau