De K 4 FJ Home hogedrukreiniger is de ideale hogedrukreiniger voor regelmatige reinigingstaken waarbij matig vuil wordt aangepakt, zoals op voertuigen en middelgrote oppervlakken rondom het huis. Kenmerken zijn onder andere een spuitpistool, een 6 meter lange hogedrukslang, een Vario Power spuitlans (VPS), een vuilfrees met roterende puntstraal voor het verwijderen van hardnekkig vuil, en een betrouwbare waterfilter om de pomp te beschermen tegen kleine vuildeeltjes. De druk kan eenvoudig op de VPS worden aangepast door er simpelweg aan te draaien, wat zorgt voor een gerichte maar toch zachte reiniging van oppervlakken. De vuilfrees met roterende puntstraal garandeert grondige reinigingsresultaten, zelfs bij hardnekkig vuil. De Home Kit garandeert een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken rondom het huis en wordt geleverd met de T 5 oppervlakkenreiniger en 1 liter Steen- en Gevelreiniger. Incl. extra schuimsproeier en 1 liter Car Shampoo voor maximale vuiloplossende kracht. Alle meegeleverde accessoires kunnen op het apparaat zelf worden opgeborgen.