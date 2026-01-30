Hogedrukreiniger K 4 FJ Home
De K 4 FJ is ideaal voor de regelmatige reiniging van matige vervuiling op auto's, maar ook op paden en andere oppervlakken rondom het huis. Incl. Home Kit en schuimsproeier.
De K 4 FJ Home hogedrukreiniger is de ideale hogedrukreiniger voor regelmatige reinigingstaken waarbij matig vuil wordt aangepakt, zoals op voertuigen en middelgrote oppervlakken rondom het huis. Kenmerken zijn onder andere een spuitpistool, een 6 meter lange hogedrukslang, een Vario Power spuitlans (VPS), een vuilfrees met roterende puntstraal voor het verwijderen van hardnekkig vuil, en een betrouwbare waterfilter om de pomp te beschermen tegen kleine vuildeeltjes. De druk kan eenvoudig op de VPS worden aangepast door er simpelweg aan te draaien, wat zorgt voor een gerichte maar toch zachte reiniging van oppervlakken. De vuilfrees met roterende puntstraal garandeert grondige reinigingsresultaten, zelfs bij hardnekkig vuil. De Home Kit garandeert een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken rondom het huis en wordt geleverd met de T 5 oppervlakkenreiniger en 1 liter Steen- en Gevelreiniger. Incl. extra schuimsproeier en 1 liter Car Shampoo voor maximale vuiloplossende kracht. Alle meegeleverde accessoires kunnen op het apparaat zelf worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Schoon en netjesBerg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op.
Geïntegreerde aanzuigslang voor detergentHandig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen. De Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Grote wielenVoor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden. Zeer wendbaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 130
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (W)
|1800
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|302 x 346 x 872
Inbegrepen bij levering
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Spuitlansverlenging
- Schuimsproeier: 0.3 l
- Reinigingsmiddelen: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Detergent aanbrengen via: Aanzuiging
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 4 FJ Home
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.