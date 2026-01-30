Nettoyeur haute pression K 4 FJ Home
Le K 4 FJ Home est idéal pour un nettoyage régulier des salissures de moyenne intensité sur les voitures ainsi que dans les allées et sur les surfaces autour de la maison. Home Kit et canon à mousse inclus.
Le nettoyeur haute pression K 4 FJ Home est l'allié idéal pour un nettoyage régulier des salissures moyennement tenaces, par exemple sur les véhicules et les surfaces de moyenne superficie autour de la maison. L'équipement comprend un pistolet, un flexible haute pression de 6 mètres, une lance d'arrosage Vario Power (VPS), une rotabuse à jet crayon rotatif contre les salissures les plus tenaces ainsi qu'un filtre à eau fiable pour protéger la pompe contre les particules de saleté. La lance d'arrosage VPS offre un réglage confortable de la pression par simple rotation et assure ainsi un nettoyage particulièrement ciblé sans risque pour les surfaces. La rotabuse à jet crayon rotatif garantit un nettoyage parfaitement réussi, même en cas de saletés tenaces. Le Home Kit garantit un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues autour de la maison et inclut le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 l de détergent pour pierres et façades. Avec canon à mousse supplémentaire et 1 l de shampoing voitures pour un pouvoir maximal de dissolution de la saleté. Tous les accessoires inclus peuvent être rangés facilement à même l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Parfaitement rangéRangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Grandes rouesPour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin. Très maniable.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar)
|20 - max. 130
|Débit (l/h)
|max. 420
|Rendement surfacique (m²/h)
|30
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1800
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|5,7
|Poids emballage inclus (kg)
|11,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|302 x 346 x 872
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 5, détergent pour pierres et façades, 3 en 1, 1 l
- Rallonge de lance
- Canon à mousse: 0.3 l
- Détergents: Shampoing voitures 3-en-1 RM 610
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 6 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Utilisation de détergents via: Aspiration
- Filtre à eau intégré
Accessoires
Détergents
Piéces détachées K 4 FJ Home
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.