Hogedrukreiniger K 3 FJ BB
De K 3 FJ hogedrukreiniger is ideaal voor licht vuil op kleine terrassen, tuinmeubels, auto’s en meer. Een betrouwbare hulp, altijd inzetbaar. Inclusief foam jet.
Met de K 3 FJ hogedrukreiniger is vuil verleden tijd. Incl. foam jet voor goed hechtend schuim en een maximaal vuiloplossend vermogen, alsook 500 ml Car Shampoo. Dankzij de 6 meter lange hogedrukslang is de reiniger perfect voor occasioneel gebruik rondom het huis en geeft hij een schitterende glans aan kleine tuinoppervlakken en patio's, alsook aan tuinmeubelen en auto's. Dankzij de Vario Power spuitlans (VPS) kan de waterdruk met een simpele draaibeweging eenvoudig worden aangepast aan het oppervlak. De vuilfrees met roterende puntstraal maakt zelfs het meest hardnekkige vuil los en de pomp wordt beschermd door een waterfilter – voor een lange levensduur. De soepel lopende wielen maken de K 3 FJ hogedrukreiniger gemakkelijk te vervoeren naar elke gewenste plek.
Kenmerken en voordelen
Quick Connect SysteemDe hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Schoon en netjesBerg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op.
Grote wielenVoor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden. Zeer wendbaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|242 x 285 x 805
Inbegrepen bij levering
- Schuimsproeier: 0.3 l
- Reinigingsmiddelen: Autoshampoo RM 562
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerde water fijnfilter