Met de K 3 FJ hogedrukreiniger is vuil verleden tijd. Incl. foam jet voor goed hechtend schuim en een maximaal vuiloplossend vermogen, alsook 500 ml Car Shampoo. Dankzij de 6 meter lange hogedrukslang is de reiniger perfect voor occasioneel gebruik rondom het huis en geeft hij een schitterende glans aan kleine tuinoppervlakken en patio's, alsook aan tuinmeubelen en auto's. Dankzij de Vario Power spuitlans (VPS) kan de waterdruk met een simpele draaibeweging eenvoudig worden aangepast aan het oppervlak. De vuilfrees met roterende puntstraal maakt zelfs het meest hardnekkige vuil los en de pomp wordt beschermd door een waterfilter – voor een lange levensduur. De soepel lopende wielen maken de K 3 FJ hogedrukreiniger gemakkelijk te vervoeren naar elke gewenste plek.