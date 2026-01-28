Nettoyeur haute pression K 3 FJ
Vous pouvez compter sur le nettoyeur haute pression K 3 FJ : cet allié puissant est idéal pour les salissures légères dans les jardins et sur les terrasses de petite superficie, le mobilier de jardin, les voitures, etc. Canon à mousse inclus.
Avec le nettoyeur haute pression K 3 FJ, les salissures appartiennent au passé. Inclut un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse et un pouvoir maximal de dissolution de la saleté ainsi que 500 ml de shampoing voitures. Doté d'un flexible haute pression de 6 mètres, ce nettoyeur est parfait pour les utilisations occasionnelles autour de la maison et fait briller les surfaces : des jardins et des terrasses de petite superficie jusqu'aux voitures en passant par le mobilier de jardin. Grâce à la lance d'arrosage Vario Power (VPS), la pression d'eau se règle très facilement et s'ajuste par simple rotation en fonction de la surface à nettoyer. La rotabuse à jet crayon rotatif décolle même les saletés les plus tenaces tandis que la pompe est protégée par un filtre à eau pour garantir une longue durée de vie. Avec ses roues maniables, le nettoyeur haute pression K 3 FJ se transporte confortablement jusqu'à son lieu d'utilisation.
Caractéristiques et avantages
Système Quick connectLe flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Parfaitement rangéRangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Grandes rouesPour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin. Très maniable.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Débit (l/h)
|max. 380
|Rendement surfacique (m²/h)
|25
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,6
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,3
|Poids emballage inclus (kg)
|7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|242 x 285 x 805
Inclus dans la livraison
- Canon à mousse: 0.3 l
- Détergents: Shampoing voitures prêt à l'emploi RM 562
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 6 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Filtre à eau intégré