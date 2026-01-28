Avec le nettoyeur haute pression K 3 FJ, les salissures appartiennent au passé. Inclut un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse et un pouvoir maximal de dissolution de la saleté ainsi que 500 ml de shampoing voitures. Doté d'un flexible haute pression de 6 mètres, ce nettoyeur est parfait pour les utilisations occasionnelles autour de la maison et fait briller les surfaces : des jardins et des terrasses de petite superficie jusqu'aux voitures en passant par le mobilier de jardin. Grâce à la lance d'arrosage Vario Power (VPS), la pression d'eau se règle très facilement et s'ajuste par simple rotation en fonction de la surface à nettoyer. La rotabuse à jet crayon rotatif décolle même les saletés les plus tenaces tandis que la pompe est protégée par un filtre à eau pour garantir une longue durée de vie. Avec ses roues maniables, le nettoyeur haute pression K 3 FJ se transporte confortablement jusqu'à son lieu d'utilisation.