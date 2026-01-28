Hogedrukreiniger K 4 Premium Power Control Flex
De K 4 Power Control Premium Flex met slangenhaspel, PremiumFlex slang en G 160 Q Power Control pistool is geschikt voor matige vervuiling rondom het huis en ook op auto's.
Met de K 4 Premium Power Control Flex hogedrukreiniger kan elk oppervlak met de juiste druk worden gereinigd. De toepassingsadviseur die in de Kärcher Home & Garden-app is geïntegreerd, helpt de gebruiker de juiste druk te vinden door praktische tips te geven voor elke reinigingssituatie en reinigingstaak – voor perfecte reinigingsresultaten. Voor maximale controle kan het drukniveau eenvoudig worden aangepast door de spuitlans te draaien of te controleren op het G 160 Q Power Control-spuitpistool. De algehele bediening is zeer eenvoudig dankzij de handige slanghaspel. Andere uitrustingsdetails van de K 4 Premium Power Control Flex zijn het Kärcher Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem voor moeiteloze reinigingsmiddelwisselingen, de PremiumFlex-hogedrukslang voor extra gemak, een telescopische handgreep voor eenvoudig transport, het Quick Connect-systeem om tijd en moeite te besparen door de hogedrukslang in en uit het apparaat te klikken, plus het spuitpistool en een parkeerpositie voor altijd gemakkelijk toegankelijke accessoires.
Kenmerken en voordelen
Power Control-spuitpistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
PremiumFlex hogedrukslangDe flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Innovatieve insteeksysteem voor Kärcher-reinigingsmiddelflessen.
- Voor een snelle, handige en comfortabele aanbrenging van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger.
- Kärcher-reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en beschermen en verzorgen het oppervlak.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|12,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|16
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|417 x 306 x 584
Inbegrepen bij levering
- Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m, PremiumFlex
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Plug ’n’ Clean System
- Telescopisch handvat
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Voor de reiniging van kleine wagens.