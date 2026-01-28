Met de kleine en ruimtebesparende K 3 hogedrukreiniger is vuil verleden tijd. Dankzij de vier meter lange hogedrukslang is de hogedrukreiniger perfect voor incidenteel gebruik rondom het huis en geeft hij een stralende glans aan kleine tuinoppervlakken en terrassen, evenals tuinmeubelen en zelfs voertuigen. Dankzij de Vario Power spuitlans (VPS) kan de waterdruk met een simpele draaibeweging eenvoudig worden aangepast aan het oppervlak. De vuilfrees met roterende puntstraal maakt zelfs het meest hardnekkige vuil los, terwijl de pomp wordt beschermd door een waterfilter – voor een lange levensduur. Dankzij het lage gewicht en de praktische geïntegreerde draagbeugel kunt u de K 3 Horizontal gemakkelijk vervoeren naar waar hij ook maar nodig is. Voor extra gemak zorgt het Quick Connect-systeem ervoor dat de hogedrukslang gemakkelijk in en uit het apparaat en het spuitpistool geklikt kan worden. Alle meegeleverde accessoires kunnen eenvoudig op de K 3 Horizontal zelf worden opgeborgen.