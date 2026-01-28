Hogedrukreiniger K 3 horizontal
Klein en ruimtebesparend, de K 3 Horizontal hogedrukreiniger is bij uitstek geschikt voor het reinigen van vuil op kleinere tuinoppervlakken, terrassen, tuinmeubelen en auto's.
Met de kleine en ruimtebesparende K 3 hogedrukreiniger is vuil verleden tijd. Dankzij de vier meter lange hogedrukslang is de hogedrukreiniger perfect voor incidenteel gebruik rondom het huis en geeft hij een stralende glans aan kleine tuinoppervlakken en terrassen, evenals tuinmeubelen en zelfs voertuigen. Dankzij de Vario Power spuitlans (VPS) kan de waterdruk met een simpele draaibeweging eenvoudig worden aangepast aan het oppervlak. De vuilfrees met roterende puntstraal maakt zelfs het meest hardnekkige vuil los, terwijl de pomp wordt beschermd door een waterfilter – voor een lange levensduur. Dankzij het lage gewicht en de praktische geïntegreerde draagbeugel kunt u de K 3 Horizontal gemakkelijk vervoeren naar waar hij ook maar nodig is. Voor extra gemak zorgt het Quick Connect-systeem ervoor dat de hogedrukslang gemakkelijk in en uit het apparaat en het spuitpistool geklikt kan worden. Alle meegeleverde accessoires kunnen eenvoudig op de K 3 Horizontal zelf worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Ultra-compact apparaatVoor een eenvoudige, plaatsbesparende opberging, zelfs in kleine hokjes. Kan met één hand worden gedragen.
Geïntegreerde aanzuigslang voor detergentHandig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten op.
Schoon en netjesBerg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op.
Quick Connect Systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Perfect op elkaar afgestemde accessoires
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 120
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (W)
|1600
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 197 x 264
Inbegrepen bij levering
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 4 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Kabeloprolling