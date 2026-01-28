Avec le nettoyeur haute pression K 3, petit et peu encombrant, les salissures appartiennent au passé. Doté d’un flexible haute pression de 4 mètres, ce nettoyeur est parfait pour les utilisations occasionnelles à l’extérieur de la maison et fait briller les surfaces des jardins et des terrasses de petite superficie jusqu’aux voitures en passant par le mobilier de jardin. Grâce à la lance d’arrosage Vario Power (VPS), la pression d’eau peut être réglée aisément et ajustée par simple rotation en fonction de la surface à nettoyer. La rotabuse à jet crayon rotatif décolle même les saletés les plus tenaces tandis que la pompe est protégée par un filtre à eau pour garantir une longue durée de vie. Avec son faible poids et la poignée de transport intégrée pour plus de maniabilité, le K 3 Horizontal peut être transporté confortablement jusqu’à son lieu d’utilisation. Pour encore plus de confort, il est équipé du système Quick Connect : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression se fixe et se détache facilement de l’appareil et du pistolet. Tous les accessoires fournis peuvent être rangés facilement sur le K 3 Horizontal.