De hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium Connect Home wordt geleverd met een watergekoelde, duurzame motor die zorgt voor constante prestaties, terwijl de handige slanghaspel met PremiumFlex-slang flexibiliteit biedt. Inclusief de Home Kit met T 5 oppervlaktereiniger en 1 liter steen- en gevelreiniger. Het G 180 Q Comfort Connect spuitpistool vermindert de knijpkracht merkbaar, wat moeiteloos werken mogelijk maakt. Het LCD-display van het spuitpistool biedt 3 drukniveaus, met eco!mode en 2 reinigingsmiddelniveaus om aan verschillende reinigingstaken aan te passen. De niveau-instelling op het spuitpistool zorgt voor een verbeterde ergonomie tijdens het gebruik. Dankzij het Quick Connect-systeem kan de hogedrukslang snel worden aangesloten, en de innovatieve 4-in-1 Multi Jet spuitlans combineert 4 verschillende straalsoorten die kunnen worden ingesteld door aan de kop van de spuitlans te draaien. Daarnaast biedt de 2-in-1 reinigingsmiddeloplossing gemak en een perfecte aanbrenging van het reinigingsmiddel, afhankelijk van de toepassing. De druk kan worden aangepast op uw smartphone via een Bluetooth-verbinding met de Kärcher Home & Garden app, die ook een geïntegreerde toepassingshulp en tips en tricks biedt.