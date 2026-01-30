Hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium Connect Home

De hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium Connect met watergekoelde motor, PremiumFlex-slang en slanghaspel biedt een oppervlakteprestatie van 40 m²/u en is ideaal voor het verwijderen van matige tot hardnekkige vervuiling. Inclusief Home Kit.

De hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium Connect Home wordt geleverd met een watergekoelde, duurzame motor die zorgt voor constante prestaties, terwijl de handige slanghaspel met PremiumFlex-slang flexibiliteit biedt. Inclusief de Home Kit met T 5 oppervlaktereiniger en 1 liter steen- en gevelreiniger. Het G 180 Q Comfort Connect spuitpistool vermindert de knijpkracht merkbaar, wat moeiteloos werken mogelijk maakt. Het LCD-display van het spuitpistool biedt 3 drukniveaus, met eco!mode en 2 reinigingsmiddelniveaus om aan verschillende reinigingstaken aan te passen. De niveau-instelling op het spuitpistool zorgt voor een verbeterde ergonomie tijdens het gebruik. Dankzij het Quick Connect-systeem kan de hogedrukslang snel worden aangesloten, en de innovatieve 4-in-1 Multi Jet spuitlans combineert 4 verschillende straalsoorten die kunnen worden ingesteld door aan de kop van de spuitlans te draaien. Daarnaast biedt de 2-in-1 reinigingsmiddeloplossing gemak en een perfecte aanbrenging van het reinigingsmiddel, afhankelijk van de toepassing. De druk kan worden aangepast op uw smartphone via een Bluetooth-verbinding met de Kärcher Home & Garden app, die ook een geïntegreerde toepassingshulp en tips en tricks biedt.

Kenmerken en voordelen
Slim apparaatconcept
  • Het apparaatontwerp heeft georganiseerde kabel- en slanginvoeren en -uitvoeren. Dit garandeert bewegingsvrijheid en werkruimte en maakt het hanteren van kabels en slangen in het algemeen gemakkelijker.
  • Het correct uitlijnen van de apparaten met de slang- en kabelaansluitingen naar de stroom- en waterbron maakt het reinigen veel comfortabeler.
Comfort-spuitpistool met COMFORT!Hold en Quick Connect
  • COMFORT!Hold vermindert de knijpkracht merkbaar. Bijzonder voordelig bij langdurig gebruik bij het reinigen van grote oppervlakken.
  • De 180°-niveau-instelling van het spuitpistool maakt ergonomisch reinigen en meer flexibiliteit tijdens het gebruik mogelijk.
4-in-1 Multi Jet
  • Vele reinigingsopties dankzij 4 verschillende sproeiers in één spuitlans.
  • De lans hoeft niet te worden vervangen voor meer gemak.
2-in-1 reinigingsmiddelconcept
  • Innovatieve reinigingsmiddeloplossing biedt maximale flexibiliteit en een optimale dosering voor elke reinigingstaak.
  • Het reinigingsmiddel kan via het apparaat en de Multi Jet-spuitmond worden afgegeven of, voor meer schuim, via de schuimsproeier inclusief reinigingsmiddeldosering.
  • Handig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher-reinigingsmiddelen (optioneel verkrijgbaar) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
PremiumFlex hogedrukslang
  • De flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid.
  • Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
  • De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
  • Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
  • Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
  • De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Ergonomisch transport
  • De telescopische handgreep met vergrendelingsmechanisme maakt eenvoudig, comfortabel en ergonomisch transport mogelijk.
  • De wielen met een zachte componentenstructuur zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk en moeiteloos kan worden verplaatst.
  • Met de draaggreep kan het apparaat eenvoudig en ergonomisch worden opgetild.
Home & Garden app
  • Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
  • Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
  • Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.
Duurzaamheidskenmerken
  • Ontwerp met 25% gerecycled plastic¹⁾.
  • Tot 80% minder waterverbruik vergeleken met een conventionele tuinslang.²⁾
  • Verpakking gemaakt van ten minste 80% gerecycled papier.
Specificaties

Technische gegevens

Stroomsoort (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Wateropbrengst (l/u) max. 500
Oppervlakteprestatie (m²/u) 40
Temperatuur watertoevoer (°C) max. 40
Vermogen (kW) 2,1
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder toebehoren (kg) 13,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 21,7
Afmetingen (l x b x h) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Alleen het product, alle plastic onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Interne testomstandigheden: het debiet van de hogedrukreiniger is 40% van dat van een tuinslang, terwijl de reinigingstijd wordt gehalveerd. Het debiet en de daadwerkelijke water- en tijdbesparing variëren afhankelijk van de apparaatklasse, de mate van vervuiling en de locatie.

Inbegrepen bij levering

  • Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
  • Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
  • Hogedrukpistool: G 180 Q Connect
  • 4-in-1 Multi Jet
  • Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
  • Quick Connect aan de machine
  • Detergent aanbrengen via: 2-in-1 reinigingsmiddelconcept
  • Reinigingsmiddelregeling bij schuimmondstuktoepassing
  • Telescopisch handvat
  • Watergekoelde motor
  • Pomp materiaal: Aluminium
  • Geïntegreerde water fijnfilter
  • Wateraanzuiging
  • Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
  • 2 kabelhaken: met snelwisselfunctie
  • Wielen met zachte componentenstructuur
  • Verbinding via Bluetooth
  • Bediening via app
  • Slimme services en functionaliteiten in de app
Hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium Connect Home
Videos
Toepassingen
  • Fietsen
  • Tuingereedschap en -uitrusting
  • Tuin-/terras-/balkonmeubels
  • Gebieden rondom het huis en de tuin
  • Voor de reiniging van moto's en scooters.
  • Voor de reiniging van kleine wagens.
  • Buitenstappen
  • Voor de reiniging van gezinswagens en breaks.
  • Tuinmuren en stenen muren
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 5 Comfort Premium Connect Home

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.