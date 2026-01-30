Hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium Connect Home
De hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium Connect met watergekoelde motor, PremiumFlex-slang en slanghaspel biedt een oppervlakteprestatie van 40 m²/u en is ideaal voor het verwijderen van matige tot hardnekkige vervuiling. Inclusief Home Kit.
De hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium Connect Home wordt geleverd met een watergekoelde, duurzame motor die zorgt voor constante prestaties, terwijl de handige slanghaspel met PremiumFlex-slang flexibiliteit biedt. Inclusief de Home Kit met T 5 oppervlaktereiniger en 1 liter steen- en gevelreiniger. Het G 180 Q Comfort Connect spuitpistool vermindert de knijpkracht merkbaar, wat moeiteloos werken mogelijk maakt. Het LCD-display van het spuitpistool biedt 3 drukniveaus, met eco!mode en 2 reinigingsmiddelniveaus om aan verschillende reinigingstaken aan te passen. De niveau-instelling op het spuitpistool zorgt voor een verbeterde ergonomie tijdens het gebruik. Dankzij het Quick Connect-systeem kan de hogedrukslang snel worden aangesloten, en de innovatieve 4-in-1 Multi Jet spuitlans combineert 4 verschillende straalsoorten die kunnen worden ingesteld door aan de kop van de spuitlans te draaien. Daarnaast biedt de 2-in-1 reinigingsmiddeloplossing gemak en een perfecte aanbrenging van het reinigingsmiddel, afhankelijk van de toepassing. De druk kan worden aangepast op uw smartphone via een Bluetooth-verbinding met de Kärcher Home & Garden app, die ook een geïntegreerde toepassingshulp en tips en tricks biedt.
Kenmerken en voordelen
Slim apparaatconcept
- Het apparaatontwerp heeft georganiseerde kabel- en slanginvoeren en -uitvoeren. Dit garandeert bewegingsvrijheid en werkruimte en maakt het hanteren van kabels en slangen in het algemeen gemakkelijker.
- Het correct uitlijnen van de apparaten met de slang- en kabelaansluitingen naar de stroom- en waterbron maakt het reinigen veel comfortabeler.
Comfort-spuitpistool met COMFORT!Hold en Quick Connect
- COMFORT!Hold vermindert de knijpkracht merkbaar. Bijzonder voordelig bij langdurig gebruik bij het reinigen van grote oppervlakken.
- De 180°-niveau-instelling van het spuitpistool maakt ergonomisch reinigen en meer flexibiliteit tijdens het gebruik mogelijk.
4-in-1 Multi Jet
- Vele reinigingsopties dankzij 4 verschillende sproeiers in één spuitlans.
- De lans hoeft niet te worden vervangen voor meer gemak.
2-in-1 reinigingsmiddelconcept
- Innovatieve reinigingsmiddeloplossing biedt maximale flexibiliteit en een optimale dosering voor elke reinigingstaak.
- Het reinigingsmiddel kan via het apparaat en de Multi Jet-spuitmond worden afgegeven of, voor meer schuim, via de schuimsproeier inclusief reinigingsmiddeldosering.
- Handig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher-reinigingsmiddelen (optioneel verkrijgbaar) beschermen en verzorgen niet alleen het te reinigen oppervlak, maar zorgen ook voor efficiëntere en duurzamere resultaten.
PremiumFlex hogedrukslang
- De flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid.
- Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Ergonomisch transport
- De telescopische handgreep met vergrendelingsmechanisme maakt eenvoudig, comfortabel en ergonomisch transport mogelijk.
- De wielen met een zachte componentenstructuur zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk en moeiteloos kan worden verplaatst.
- Met de draaggreep kan het apparaat eenvoudig en ergonomisch worden opgetild.
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 25% gerecycled plastic¹⁾.
- Tot 80% minder waterverbruik vergeleken met een conventionele tuinslang.²⁾
- Verpakking gemaakt van ten minste 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|13,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|21,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Alleen het product, alle plastic onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Interne testomstandigheden: het debiet van de hogedrukreiniger is 40% van dat van een tuinslang, terwijl de reinigingstijd wordt gehalveerd. Het debiet en de daadwerkelijke water- en tijdbesparing variëren afhankelijk van de apparaatklasse, de mate van vervuiling en de locatie.
Inbegrepen bij levering
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
- Hogedrukpistool: G 180 Q Connect
- 4-in-1 Multi Jet
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: 2-in-1 reinigingsmiddelconcept
- Reinigingsmiddelregeling bij schuimmondstuktoepassing
- Telescopisch handvat
- Watergekoelde motor
- Pomp materiaal: Aluminium
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Wateraanzuiging
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- 2 kabelhaken: met snelwisselfunctie
- Wielen met zachte componentenstructuur
- Verbinding via Bluetooth
- Bediening via app
- Slimme services en functionaliteiten in de app
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Voor de reiniging van kleine wagens.
- Buitenstappen
- Voor de reiniging van gezinswagens en breaks.
- Tuinmuren en stenen muren
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 5 Comfort Premium Connect Home
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.