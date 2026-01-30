Nettoyeur haute pression K 5 Comfort Premium Connect Home
Le nettoyeur haute pression K 5 Comfort Premium Connect Home, doté d'un moteur refroidi à l'eau, d'un flexible PremiumFlex et d'un enrouleur de flexible, fournit un rendement surfacique de 40 m²/h. Idéal pour la maison et la voiture.
Le nettoyeur haute pression K 5 Comfort Premium Connect Home est équipé d'un moteur durable, refroidi à l'eau, qui garantit des performances constantes tandis que l'enrouleur de flexible avec le flexible PremiumFlex assure une grande flexibilité. Inclus : le Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 litre de détergent pour pierres et façades. Le pistolet G 180 Q Comfort Connect réduit sensiblement l'effort de maintien, ce qui permet un travail sans fatigue. L'afficheur LCD du pistolet fournit 3 niveaux de pression, avec eco!Mode et 2 modes détergent, pour s'adapter aux différentes tâches de nettoyage. L'ajustement de l'inclinaison sur le pistolet assure une meilleure ergonomie pendant l'utilisation. Grâce au système Quick Connect, le flexible haute pression se raccorde rapidement, tandis que la lance d'arrosage innovante Multi Jet 4 en 1 réunit 4 formes de jet qui se règlent en tournant la tête de la lance d'arrosage. De plus, la solution 2 en 1 pour les détergents assure le confort et une dispense parfaite du détergent en fonction de l'utilisation. Une connexion à l'appli Kärcher Home & Garden via Bluetooth permet de régler la pression depuis le smartphone ; qui plus est, l'appli fournit un assistant d'application intégré ainsi que des conseils et des astuces.
Caractéristiques et avantages
Concept astucieux de l'appareil
- La conception de l'appareil inclut des entrées et des sorties de câble et de tuyau bien agencées. Cela permet de se déplacer et de travailler en toute liberté et facilite de manière générale le maniement des câbles et des tuyaux.
- Une orientation correcte des appareils avec le raccord de tuyau et de câble en direction de la source de courant et d'eau augmente considérablement le confort pendant le nettoyage.
Pistolet Comfort avec COMFORT!Hold et Quick Connect
- Pistolet doté d'un afficheur LCD et de touches pour le réglage de la pression ou le dosage de détergent. eco!Mode³⁾ inclus pour réduire la consommation d'eau et d'électricité.
- COMFORT!Hold réduit sensiblement l'effort de maintien. Un atout particulièrement appréciable lors des utilisations prolongées pour le nettoyage de surfaces étendues.
- L'ajustement de l'inclinaison du pistolet sur 180° permet un nettoyage ergonomique et une plus grande flexibilité d'utilisation.
Multi Jet 4 en 1
- De nombreuses possibilités de nettoyage grâce à 4 buses différentes réunies en une seule lance de pulvérisation.
- Pas de changement de lance, donc plus de confort.
Concept de détergent 2 en 1
- Le concept innovant pour les détergents offre une flexibilité maximale et un dosage optimal pour toutes les tâches de nettoyage.
- La dispense du détergent peut se faire via l'appareil et la buse Multi Jet ou, pour augmenter la quantité de mousse, via le canon à mousse avec dosage de détergent inclus.
- Application pratique et simple des détergents. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Flexible haute pression PremiumFlex
- Le tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale.
- Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortable
- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Transport ergonomique
- La poignée télescopique avec blocage permet un transport facile, confortable et ergonomique.
- Les roues dotées d'une structure à composants souples permettent de déplacer l'appareil facilement et sans effort.
- La poignée de transport permet de soulever l'appareil aisément et en toute ergonomie.
Application Home & Garden
- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.
- Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Caractéristiques durables
- Design avec 25 % de plastique recyclé¹⁾.
- Jusqu'à 80 % de consommation d'eau en moins par rapport à un tuyau d'arrosage classique.²⁾
- Emballage à partir de 80 % de papier recyclé au minimum.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Débit (l/h)
|max. 500
|Rendement surfacique (m²/h)
|40
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|2,1
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|13,5
|Poids emballage inclus (kg)
|21,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires. / ²⁾ Condition des tests internes : le débit du nettoyeur haute pression est de 40 % de celui d'un tuyau d'arrosage, tout en réduisant de moitié le temps de nettoyage. Le débit, l'économie réelle d'eau et de temps varient en fonction de la classe de l'appareil, du degré de salissure et du lieu d'habitation. / ³⁾ Le mode/réglage eco!Mode permet de réduire la consommation d'eau de 25 % en moyenne et la consommation d'électricité de 35 % en moyenne par rapport au réglage maximal (3e niveau).
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 5, détergent pour pierres et façades, 3 en 1, 1 l
- Détergents: Détergent universel RM 626, 1 l
- Pistolet haute pression: G 180 Q Connect
- Multi Jet 4 en 1
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Concept de détergent 2 en 1
- Réglage du détergent lors de l'utilisation du canon à mousse
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Matériau de la pompe: Aluminium
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Deux crochets pour cordon: Avec système d'enroulement rapide
- Roues avec finition à composants souples
- Connexion via Bluetooth
- Commande via application
- Smart Services / Features dans l'appli
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
- Perron
- Voitures moyennes et breaks
- Murs de jardin et de pierre
Accessoires
Détergents
Piéces détachées K 5 Comfort Premium Connect Home
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.