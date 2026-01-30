Le nettoyeur haute pression K 5 Comfort Premium Connect Home est équipé d'un moteur durable, refroidi à l'eau, qui garantit des performances constantes tandis que l'enrouleur de flexible avec le flexible PremiumFlex assure une grande flexibilité. Inclus : le Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 litre de détergent pour pierres et façades. Le pistolet G 180 Q Comfort Connect réduit sensiblement l'effort de maintien, ce qui permet un travail sans fatigue. L'afficheur LCD du pistolet fournit 3 niveaux de pression, avec eco!Mode et 2 modes détergent, pour s'adapter aux différentes tâches de nettoyage. L'ajustement de l'inclinaison sur le pistolet assure une meilleure ergonomie pendant l'utilisation. Grâce au système Quick Connect, le flexible haute pression se raccorde rapidement, tandis que la lance d'arrosage innovante Multi Jet 4 en 1 réunit 4 formes de jet qui se règlent en tournant la tête de la lance d'arrosage. De plus, la solution 2 en 1 pour les détergents assure le confort et une dispense parfaite du détergent en fonction de l'utilisation. Une connexion à l'appli Kärcher Home & Garden via Bluetooth permet de régler la pression depuis le smartphone ; qui plus est, l'appli fournit un assistant d'application intégré ainsi que des conseils et des astuces.