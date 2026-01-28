Hogedrukreiniger K 4

De K 4 is ideaal voor het regelmatig reinigen van middelmatig vuil op auto's, maar ook op paden en andere oppervlakken rondom het huis.

De K 4 hogedrukreiniger is de ideale metgezel voor reguliere schoonmaakwerkzaamheden waarbij matig vuil wordt aangepakt, zoals op voertuigen en middelgrote oppervlakken rondom het huis. Kenmerken zijn onder meer een spuitpistool, een hogedrukslang van 6 meter, een Vario Power lans (VPS), een vuilfrees met roterende puntstraal voor het verwijderen van hardnekkig vuil en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen kleine vuildeeltjes. De druk op de VPS kan eenvoudig worden aangepast door hem eenvoudigweg te draaien, zodat de reiniging doelgericht is en zacht voor de oppervlakken. De vuilfrees met roterende puntstraal garandeert een grondig reinigingsresultaat, zelfs bij hardnekkig vuil. Alle meegeleverde accessoires kunnen op het apparaat zelf worden opgeborgen.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 4: Geïntegreerde aanzuigslang voor detergent
Geïntegreerde aanzuigslang voor detergent
Handig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten op.
Hogedrukreiniger K 4: Schoon en netjes
Schoon en netjes
Berg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op.
Hogedrukreiniger K 4: Grote wielen
Grote wielen
Voor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden. Zeer wendbaar.
Quick Connect Systeem
  • De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Specificaties

Technische gegevens

Stroomsoort (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Werkdruk (bar) 20 - max. 130
Wateropbrengst (l/u) max. 420
Oppervlakteprestatie (m²/u) 30
Temperatuur watertoevoer (°C) max. 40
Vermogen (W) 1800
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder toebehoren (kg) 5,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 8,5
Afmetingen (l x b x h) (mm) 302 x 346 x 849

Inbegrepen bij levering

  • Hogedrukpistool: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 6 m
  • Adapter tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Detergent aanbrengen via: Aanzuiging
  • Geïntegreerde water fijnfilter
Hogedrukreiniger K 4
Hogedrukreiniger K 4
Hogedrukreiniger K 4
Toebehoren
Reinigingsmiddel