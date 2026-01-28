De K 4 hogedrukreiniger is de ideale metgezel voor reguliere schoonmaakwerkzaamheden waarbij matig vuil wordt aangepakt, zoals op voertuigen en middelgrote oppervlakken rondom het huis. Kenmerken zijn onder meer een spuitpistool, een hogedrukslang van 6 meter, een Vario Power lans (VPS), een vuilfrees met roterende puntstraal voor het verwijderen van hardnekkig vuil en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen kleine vuildeeltjes. De druk op de VPS kan eenvoudig worden aangepast door hem eenvoudigweg te draaien, zodat de reiniging doelgericht is en zacht voor de oppervlakken. De vuilfrees met roterende puntstraal garandeert een grondig reinigingsresultaat, zelfs bij hardnekkig vuil. Alle meegeleverde accessoires kunnen op het apparaat zelf worden opgeborgen.