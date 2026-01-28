Hogedrukreiniger K 4
De K 4 is ideaal voor het regelmatig reinigen van middelmatig vuil op auto's, maar ook op paden en andere oppervlakken rondom het huis.
De K 4 hogedrukreiniger is de ideale metgezel voor reguliere schoonmaakwerkzaamheden waarbij matig vuil wordt aangepakt, zoals op voertuigen en middelgrote oppervlakken rondom het huis. Kenmerken zijn onder meer een spuitpistool, een hogedrukslang van 6 meter, een Vario Power lans (VPS), een vuilfrees met roterende puntstraal voor het verwijderen van hardnekkig vuil en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen kleine vuildeeltjes. De druk op de VPS kan eenvoudig worden aangepast door hem eenvoudigweg te draaien, zodat de reiniging doelgericht is en zacht voor de oppervlakken. De vuilfrees met roterende puntstraal garandeert een grondig reinigingsresultaat, zelfs bij hardnekkig vuil. Alle meegeleverde accessoires kunnen op het apparaat zelf worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde aanzuigslang voor detergentHandig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten op.
Schoon en netjesBerg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op.
Grote wielenVoor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden. Zeer wendbaar.
Quick Connect Systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 130
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (W)
|1800
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|302 x 346 x 849
Inbegrepen bij levering
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Detergent aanbrengen via: Aanzuiging
- Geïntegreerde water fijnfilter