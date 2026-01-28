Le nettoyeur haute pression K 4 est l'allié idéal pour un nettoyage régulier des salissures moyennement tenaces, par exemple sur les véhicules ou les surfaces de moyenne superficie autour de la maison. L'équipement comprend un pistolet, un flexible haute pression de 6 mètres, une lance d'arrosage Vario Power (VPS), une rotabuse à jet crayon rotatif contre les salissures les plus tenaces ainsi qu'un filtre à eau fiable pour protéger la pompe contre les particules de saleté. La lance d'arrosage VPS offre un réglage confortable de la pression par simple rotation et assure ainsi un nettoyage particulièrement ciblé sans risque pour les surfaces. La rotabuse à jet crayon rotatif garantit un nettoyage parfaitement réussi, même en cas de saletés tenaces. Tous les accessoires inclus peuvent être rangés facilement à même l'appareil.