Hogedrukreiniger K 7 Power Flex Home
Voor meer vermogen: K 7 Power Flex Home hogedrukreiniger met PremiumFlex slang, G 180 Q spuitpistool voor hardnekkig vuil rondom het huis. Incl. Home Kit.
Met de hogedrukreiniger K 7 Power Flex Home kan elk oppervlak met de juiste druk worden gereinigd. De in de Kärcher Home & Garden-app geïntegreerde toepassingsadviseur helpt de gebruiker de juiste druk te vinden door praktische tips te geven voor elke reinigingssituatie en reinigingstaak – voor perfecte reinigingsresultaten. De K 7 Power Flex Home is uitgerust met een watergekoelde motor en is ontworpen voor frequente reiniging en voor het aanpakken van hardnekkig vuil. Het uitgebreide assortiment omvat een spuitpistool met een praktische Quick Connect-adapter via een PremiumFlex hogedrukslang, een betrouwbaar waterfilter dat de pomp beschermt, een Vario Power spuitlans (VPS) en een vuilfrees met een roterende puntstraal. De drukinstelling op de VPS kan met een eenvoudige draaibeweging worden aangepast en de vuilfrees maakt korte metten met zelfs het hardnekkigste vuil. Andere uitrustingsdetails omvatten het Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem, de aluminium telescopische handgreep en de parkeerstand voor gemakkelijk toegankelijke accessoires. Inclusief de Home Kit met T 7 oppervlaktereiniger en 1 liter steen- en gevelreiniger.
Kenmerken en voordelen
Telescoopsteel van hoogwaardig aluminiumDe aluminium telescoopgreep kan voor het vervoer worden uitgetrokken en bij het opbergen weer worden ingeschoven.
PremiumFlex hogedrukslangDe flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteemDankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|17,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|24,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|458 x 330 x 669
Inbegrepen bij levering
- Home kit: K 7 Smart: T 7 oppervlaktereiniger, steen-en gevelreiniger, 3-in-1, 1l
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Vario Power Jet
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Plug ’n’ Clean System
- Telescopisch handvat
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerde water fijnfilter
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Hekken
- Tuinmuren en stenen muren
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Auto's
- Mobile homes
- Fietsen
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels