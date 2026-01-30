De hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium Car is ideaal voor het verwijderen van matige vervuiling rondom het huis en de auto. Uitgerust met een robuuste, watergekoelde motor, levert het apparaat een consistent hoge reinigingsprestatie. Inclusief de Car Cleaning Kit met roterende wasborstel met verwisselbaar opzetstuk, microvezeldoek en 1 liter autoshampoo. De geïntegreerde slanghaspel met de flexibele PremiumFlex-slang maakt een comfortabel gebruik mogelijk en garandeert een goede bewegingsvrijheid. Het G 180 Q COMFORT!Hold spuitpistool vermindert de knijpkracht merkbaar en zorgt zo voor een moeiteloze reinigingservaring. Het Quick Connect-systeem zorgt er bovendien voor dat de hogedrukslang snel kan worden aangesloten en losgekoppeld. De 4-in-1 Multi Jet spuitlans schakelt tussen 4 straalsoorten door aan de kop van de spuitlans te draaien, waardoor deze zich aanpast aan verschillende reinigingstaken. Het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept zorgt voor comfort en een perfecte aanbrenging van het reinigingsmiddel, afhankelijk van de toepassing. Kabels en toebehoren kunnen compact op het apparaat worden opgeborgen. Ondersteuning wordt geboden door de Kärcher Home & Garden app met geïntegreerde toepassingshulp en nuttige tips en tricks.