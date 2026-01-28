De K 2 Universal Edition hogedrukreiniger met vuilfrees maakt bemoste trappen, verweerde muren en vuil tuingereedschap in een handomdraai sprankelend schoon. Het compacte toestel is ideaal voor alle kleine schoonmaakklusjes in en rond het huis. Zelfs hardnekkig vuil kan worden verwijderd met de roterende straal van de meegeleverde vuilfrees. Dankzij het lage gewicht en de geïntegreerde, handige draaggreep kan de K 2 Universal Edition gemakkelijk worden vervoerd naar de plaats van gebruik. Het Quick Connect systeem zorgt voor extra gebruiksgemak: de 3 meter lange hogedrukslang kan eenvoudig worden aangesloten en losgekoppeld van het apparaat en het pistool met behulp van de snelkoppeling. Alle accessoires die bij de K 2 Universal Edition worden geleverd, kunnen eenvoudig worden opgeborgen. Dit is te danken aan de slimme beugels op het apparaat. Het snoer is ook netjes opgeborgen in de geïntegreerde kabeltas.