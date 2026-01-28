Hogedrukreiniger K 2 Universal Edition
De K 2 Universal Edition hogedrukreiniger verwijdert betrouwbaar lichte vervuiling tijdens incidenteel gebruik rondom het huis.
De K 2 Universal Edition hogedrukreiniger met vuilfrees maakt bemoste trappen, verweerde muren en vuil tuingereedschap in een handomdraai sprankelend schoon. Het compacte toestel is ideaal voor alle kleine schoonmaakklusjes in en rond het huis. Zelfs hardnekkig vuil kan worden verwijderd met de roterende straal van de meegeleverde vuilfrees. Dankzij het lage gewicht en de geïntegreerde, handige draaggreep kan de K 2 Universal Edition gemakkelijk worden vervoerd naar de plaats van gebruik. Het Quick Connect systeem zorgt voor extra gebruiksgemak: de 3 meter lange hogedrukslang kan eenvoudig worden aangesloten en losgekoppeld van het apparaat en het pistool met behulp van de snelkoppeling. Alle accessoires die bij de K 2 Universal Edition worden geleverd, kunnen eenvoudig worden opgeborgen. Dit is te danken aan de slimme beugels op het apparaat. Het snoer is ook netjes opgeborgen in de geïntegreerde kabeltas.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerd kabelgleufDe stroomkabel kan netjes en op een plaatsbesparende manier worden opgeborgen.
Handige opbergmogelijkheden voor accessoiresDe hogedrukslang, de spuitlans en het spuitpistool kunnen eenvoudig worden opgeborgen op het apparaat.
Quick Connect SysteemDe hogedrukslang kan eenvoudig en snel worden aangesloten/afgekoppeld aan/van het toestel en het spuitpistool.
Compact formaat en lichtgewicht
- Het toestel kan eenvoudig worden meegenomen en vervoerd.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|110 / 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|182 x 280 x 390
Inbegrepen bij levering
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 3 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerde water fijnfilter
Videos
Toepassingen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels