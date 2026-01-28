Nettoyeur haute pression K 2 Universal Edition
Le nettoyeur haute pression K 2 Universal Edition permet une élimination fiable des salissures légères lors des utilisations occasionnelles à l'extérieur de la maison.
Le nettoyeur haute pression K 2 Universal Edition doté d'une rotabuse rend en un clin d'œil leur éclat aux escaliers moussus, aux surfaces altérées des murs et aux outils de jardinage encrassés. L'appareil compact est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles à l'extérieur de la maison et dans la cour. Même les saletés tenaces ne résistent pas au jet rotatif de la rotabuse fournie. Avec son faible poids et la poignée intégrée pour plus de maniabilité, le K 2 Universal Edition peut être transporté confortablement jusqu'au lieu d'utilisation respectif. Pour encore plus de confort, il est équipé du système Quick Connect : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 3 mètres se fixe et se détache facilement de l'appareil et de la poignée-pistolet. Tous les accessoires fournis peuvent être rangés facilement à même le K 2 Universal Edition. Des fixations élaborées situées sur l'appareil sont prévues à cet effet. Ainsi, même le cordon d'alimentation est bien rangé dans la poche pour câble intégrée.
Caractéristiques et avantages
Poche pour câble intégréeLe cordon d'alimentation est bien rangé avec un encombrement minimal.
Rangement des accessoires intégrésLe flexible haute pression, la lance d'arrosage et la poignée-pistolet se rangent confortablement à même l'appareil.
Système Quick connectPour fixer et détacher rapidement et sans effort le flexible haute pression de l'appareil et de la poignée-pistolet.
Dimensions compactes et poids faible
- L'appareil est facile à porter et à transporter.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|110 / 11
|Débit (l/h)
|max. 360
|Rendement surfacique (m²/h)
|20
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,4
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,8
|Poids emballage inclus (kg)
|4,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|182 x 280 x 390
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 3 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Filtre à eau intégré
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon