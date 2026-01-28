Nettoyeur haute pression K 2 Universal Edition

Le nettoyeur haute pression K 2 Universal Edition permet une élimination fiable des salissures légères lors des utilisations occasionnelles à l'extérieur de la maison.

Le nettoyeur haute pression K 2 Universal Edition doté d'une rotabuse rend en un clin d'œil leur éclat aux escaliers moussus, aux surfaces altérées des murs et aux outils de jardinage encrassés. L'appareil compact est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles à l'extérieur de la maison et dans la cour. Même les saletés tenaces ne résistent pas au jet rotatif de la rotabuse fournie. Avec son faible poids et la poignée intégrée pour plus de maniabilité, le K 2 Universal Edition peut être transporté confortablement jusqu'au lieu d'utilisation respectif. Pour encore plus de confort, il est équipé du système Quick Connect : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 3 mètres se fixe et se détache facilement de l'appareil et de la poignée-pistolet. Tous les accessoires fournis peuvent être rangés facilement à même le K 2 Universal Edition. Des fixations élaborées situées sur l'appareil sont prévues à cet effet. Ainsi, même le cordon d'alimentation est bien rangé dans la poche pour câble intégrée.

Caractéristiques et avantages
Nettoyeur haute pression K 2 Universal Edition: Poche pour câble intégrée
Poche pour câble intégrée
Le cordon d'alimentation est bien rangé avec un encombrement minimal.
Nettoyeur haute pression K 2 Universal Edition: Rangement des accessoires intégrés
Rangement des accessoires intégrés
Le flexible haute pression, la lance d'arrosage et la poignée-pistolet se rangent confortablement à même l'appareil.
Nettoyeur haute pression K 2 Universal Edition: Système Quick connect
Système Quick connect
Pour fixer et détacher rapidement et sans effort le flexible haute pression de l'appareil et de la poignée-pistolet.
Dimensions compactes et poids faible
  • L'appareil est facile à porter et à transporter.
Spécifications

Données techniques

Tension (V) 220 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Pression (bar/MPa) 110 / 11
Débit (l/h) max. 360
Rendement surfacique (m²/h) 20
Température d'admission (°C) max. 40
Puissance de raccordement (kW) 1,4
Couleur jaune
Poids sans accessoires (kg) 3,8
Poids emballage inclus (kg) 4,6
Dimensions (L × l × h) (mm) 182 x 280 x 390

Inclus dans la livraison

  • Pistolet haute pression: G 120 Q
  • Rotabuse
  • Flexible haute pression: 3 m
  • Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"

Équipement

  • Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
  • Appareils et outils de jardinage
  • Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
