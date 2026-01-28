Le nettoyeur haute pression K 2 Universal Edition doté d'une rotabuse rend en un clin d'œil leur éclat aux escaliers moussus, aux surfaces altérées des murs et aux outils de jardinage encrassés. L'appareil compact est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles à l'extérieur de la maison et dans la cour. Même les saletés tenaces ne résistent pas au jet rotatif de la rotabuse fournie. Avec son faible poids et la poignée intégrée pour plus de maniabilité, le K 2 Universal Edition peut être transporté confortablement jusqu'au lieu d'utilisation respectif. Pour encore plus de confort, il est équipé du système Quick Connect : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 3 mètres se fixe et se détache facilement de l'appareil et de la poignée-pistolet. Tous les accessoires fournis peuvent être rangés facilement à même le K 2 Universal Edition. Des fixations élaborées situées sur l'appareil sont prévues à cet effet. Ainsi, même le cordon d'alimentation est bien rangé dans la poche pour câble intégrée.