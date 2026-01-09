Zo ziet moderne hogedrukreiniging eruit: de behulpzame toepassingshulp ondersteunt de gebruiker via de Home & Garden-app met praktische tips voor elke reinigingssituatie - voor nog betere reinigingsresultaten met de K 3 Premium Power Control hogedrukreiniger. De app biedt ook uitgebreide hulp met informatie over het apparaat, de toepassingen en het Kärcher-serviceportaal. Nog een praktisch kenmerk: de druk kan direct op de spuitlansen worden ingesteld en op het display van het G 120 Q Power Control-spuitpistool worden gecontroleerd. Dit zorgt ervoor dat op elk oppervlak de ideale druk wordt toegepast. De Home Kit garandeert een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken rondom het huis en bevat de T-Racer T1 oppervlaktereiniger en 500 ml "Patio & Deck" reinigingsmiddel. Het reinigingsmiddel kan snel en comfortabel worden aangebracht vanuit de geïntegreerde wasmiddeltank. De K 3 Premium Power Control maakt ook indruk met een ingebouwde slanghaspel, een uitschuifbare telescopische handgreep voor comfortabel transport en opslag, een staander voor meer stabiliteit, houders voor accessoires, hogedrukpistool en kabel, evenals het Kärcher Quick Connect-systeem. De staander kan ook alsdraagbeugel worden gebruikt.