Le nettoyage à haute pression 2.0 : l'assistant d'application utile fournit à l'utilisateur des conseils pratiques pour chaque tâche de nettoyage par le biais de l'application Home & Garden afin d'obtenir des résultats de nettoyage encore meilleurs avec le nettoyeur haute pression K 3 Premium Power Control. De surcroît, l'application offre un service complet, y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail de service Kärcher. Également pratique : la pression se règle directement sur les lances d'arrosage et peut être vérifiée sur l'afficheur du pistolet G 120 Q Power Control. La pression idéale est ainsi garantie sur toutes les surfaces. Le Home Kit garantit un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues autour de la maison et inclut le nettoyeur de surfaces T 1 ainsi que 500 ml de détergent Patio & Deck. Le détergent peut être appliqué rapidement et aisément par le biais du réservoir à détergent intégré. Le K 3 Premium Power Control séduit en outre par un enrouleur de flexible, une poignée télescopique rétractable pour un déplacement et un rangement pratiques, un pied offrant plus de stabilité, des supports pour les accessoires, le pistolet haute pression et le câble ainsi que le système Kärcher Quick Connect. Le pied peut également servir de poignée de transport.