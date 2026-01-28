Hogedrukreiniger K 2 Premium Power Control Home
K 2 Premium Power Control hogedrukreiniger met reinigingsmiddelreservoir voor een lichte vervuiling en Home Kit. Inclusief een praktische toepassingshulp met handige schoonmaaktips via de Kärcher Home & Garden app.
De Kärcher K 2 Premium Power Control hogedrukreiniger behaalt nog betere reinigingsresultaten met de Kärcher Home & Garden-app. De app bevat de handige toepassingshulp die de gebruiker bij elke schoonmaaktaak met praktische tips en trucs helpt. De app biedt ook een uitgebreide ondersteuning met informatie over het apparaat, de toepassingen en het Kärcher-serviceportaal. Het apparaat is voorzien van een hogedrukpistool en 2 spuitlansen met Quick Connect adapter. Het drukniveau kan direct op de Click Vario Power spuitlans worden ingesteld - voor maximale controle bij elke reinigingstaak. De K 2 Power Control met Home Kit met de T1 oppervlaktereiniger en 500 ml reinigingsmiddel "Patio & Deck" garandeert een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken. Verder is het apparaat voorzien van een in hoogte verstelbare telescopische handgreep voor comfortabel transport en opslag, een uitneembare reinigingsmiddeltank om deze eenvoudig en proper te kunnne bijvullen en praktische houders voor accessoires, hogedrukpistool en kabel. De K 2 Premium Power Control is perfect voor het schoonmaken van bijvoorbeeld fietsen, tuingereedschap of tuinmeubelen.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.
Pistool en lansen met Quick ConnectEenvoudig plaatsen en draaien - er zijn twee verschillende spuitlansen verkrijgbaar. Optimale drukinstelling: keuze uit 3 drukniveaus, evenals reinigingsmiddelniveau. Eenvoudige bediening: symbolen op de spuitlansen geven de instellingen weer.
In hoogte verstelbare telescoopsteelVoor een praktische hoogte om het toestel vooruit te trekken. Volledig intrekbaar voor een optimale opberging.
Oplossing voor een schone tank
- Schoon en comfortabel: de reinigingsmiddeltank kan worden verwijderd om te vullen.
- Met de praktische reinigingsmiddelentank is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.
- De Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|246 x 280 x 586
Inbegrepen bij levering
- Home kit: T 1 oppervlaktereiniger, detergent "Patio & Deck", 0.5 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Click Vario Power-spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 7 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: tank
- Telescopisch handvat
- Geïntegreerde water fijnfilter