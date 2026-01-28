Le nettoyeur haute pression Kärcher K 2 Premium Power Control assure un résultat de nettoyage encore meilleur lorsqu'il est associé à l'application Kärcher Home & Garden. L'application comprend un assistant d'application utile qui fournit à l'utilisateur des conseils et des astuces pratiques pour toutes les tâches de nettoyage. De surcroît, l'application offre un service complet, y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail de service Kärcher. L'appareil est équipé d'un pistolet haute pression ainsi que de 2 lances d'arrosage avec raccord Quick Connect. Le niveau de pression se règle directement sur la lance d'arrosage Click Vario Power pour un contrôle optimal lors de toutes les tâches de nettoyage. Le K 2 Power Control avec Home Kit, comprenant le nettoyeur de surfaces T 1 et 500 ml de détergent « Patio & Deck », pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues. En outre, l'appareil est équipé d'une poignée télescopique réglable en hauteur pour un déplacement et un rangement pratiques, d'un réservoir à détergent amovible pour faciliter le remplissage ainsi que de supports pratiques pour les accessoires, le pistolet haute pression et le câble. Le K 2 Premium Power Control est idéal pour le nettoyage des vélos, des outils de jardinage ou du mobilier de jardin.