Dankzij geïntegreerde Bluetooth kan de K 5 Premium Smart Control Flex Home hogedrukreiniger worden verbonden met de Kärcher Home & Garden app. Dit betekent dat de gebruiker via de smartphone optimaal wordt ondersteund in veel reinigingssituaties en bij veel reinigingstaken – en nog efficiëntere reinigingsresultaten kan bereiken. De app biedt veel nuttige functies, zoals de toepassingsadviseur met nuttige tips en trucs, montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher Serviceportaal. Het apparaat beschikt ook over een boostmodus voor extra vermogen, een G 180 Q Smart Control spuitpistool met LCD-scherm en de 3-in-1 Multi Jet spuitlans. De druk wordt ofwel op het spuitpistool zelf ingesteld of vanuit de app naar het spuitpistool overgebracht. Op het LCD-scherm kan worden gecontroleerd welk drukniveau is ingesteld. Andere uitrustingsdetails zijn de ingebouwde slanghaspel, het Plug 'n' Clean reinigingssysteem, de PremiumFlex hogedrukslang, de hoogwaardige aluminium telescoopsteel en de parkeerstand voor gemakkelijk toegankelijke accessoires. Inclusief de Home Kit met T 5 oppervlaktereiniger en 1 liter steen- en gevelreiniger.