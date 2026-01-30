Le Bluetooth intégré permet de connecter le nettoyeur haute pression K 5 Premium Smart Control Flex Home à l'application Kärcher Home & Garden. L'utilisateur peut ainsi bénéficier d'une assistance optimale via son smartphone pour une multitude de situations de nettoyage et d'objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. L'application offre de nombreuses fonctions utiles comme un assistant d'application avec des conseils et astuces pratiques, une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que l'accès au portail service Kärcher. L'appareil dispose en outre d'un mode boost pour une puissance accrue, du pistolet G 180 Q Smart Control avec afficheur LCD et de la lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1. Les réglages de la pression sont soit effectués directement sur le pistolet soit transmis au pistolet depuis l'application. L'afficheur LCD permet de vérifier quels niveaux de pression sont réglés. Autres équipements détaillés : enrouleur de flexible, système de détergent Plug ’n’ Clean, flexible haute pression PremiumFlex, poignée télescopique en aluminium de haute qualité, position de stationnement pour des accessoires toujours à portée de main. Inclus : le Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 litre de détergent pour pierres et façades.