Hogedrukreiniger K 7 WCM Car&Home BB
Voor indrukwekkend krachtige reiniging! De K 7 WCM Car & Home is de perfecte partner voor veelvuldig gebruik en zware vervuiling: de krachtige watergekoelde motor maakt een einde aan vuil op paden, terrassen, tuingereedschap en grotere voertuigen. Inclusief de Home Kit met T 7 oppervlaktereiniger en 1 l Steen- en gevelreiniger.
Voor indrukwekkend krachtige reiniging! De K 7 WCM Car & Home is de perfecte partner voor veelvuldig gebruik en zware vervuiling: de krachtige watergekoelde motor maakt een einde aan vuil op paden, terrassen, tuingereedschap en grotere voertuigen. Inclusief de Home Kit met T 7 oppervlaktereiniger en 1 l Steen- en gevelreiniger. Het pakket bevat ook een roterende wasborstel om grijze sluier te verwijderen, een droogdoek, een schuimsproeier voor goed hechtend schuim en een maximaal vuiloplossend vermogen, en 1 l Autoshampoo. Om oppervlakken bijzonder effectief en voorzichtig te reinigen, kan de Vario Power spuitlans (VPS) met een simpele draai worden versteld. Andere kenmerken zijn de vuilfrees met roterende puntstraal, die zelfs bij hardnekkig vuil zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten zonder compromissen. Een ingebouwde waterfilter beschermt de pomp bovendien betrouwbaar tegen vuildeeltjes. Alle meegeleverde toebehoren kunnen direct op het apparaat worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Schoon en netjesDe slang, spuitlans, spuitpistool en kabel kunnen direct op het apparaat worden opgeborgen.
Quick Connect SysteemDe hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Grote wielenVoor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|17,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|23
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|369 x 355 x 946
Inbegrepen bij levering
- Home kit: K 7 Smart: T 7 oppervlaktereiniger, steen-en gevelreiniger, 3-in-1, 1l
- Spuitlansverlenging
- Schuimsproeier: 0.3 l
- Reinigingsmiddelen: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Vario Power Jet
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Watergekoelde motor
- Pomp materiaal: Aluminium
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Tuinmuren en stenen muren
- Buitenstappen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Auto's
- Mobile homes
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Fietsen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 7 WCM Car&Home BB
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.