Hogedrukreiniger K 7 WCM Car&Home BB

Voor indrukwekkend krachtige reiniging! De K 7 WCM Car & Home is de perfecte partner voor veelvuldig gebruik en zware vervuiling: de krachtige watergekoelde motor maakt een einde aan vuil op paden, terrassen, tuingereedschap en grotere voertuigen. Inclusief de Home Kit met T 7 oppervlaktereiniger en 1 l Steen- en gevelreiniger. Het pakket bevat ook een roterende wasborstel om grijze sluier te verwijderen, een droogdoek, een schuimsproeier voor goed hechtend schuim en een maximaal vuiloplossend vermogen, en 1 l Autoshampoo. Om oppervlakken bijzonder effectief en voorzichtig te reinigen, kan de Vario Power spuitlans (VPS) met een simpele draai worden versteld. Andere kenmerken zijn de vuilfrees met roterende puntstraal, die zelfs bij hardnekkig vuil zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten zonder compromissen. Een ingebouwde waterfilter beschermt de pomp bovendien betrouwbaar tegen vuildeeltjes. Alle meegeleverde toebehoren kunnen direct op het apparaat worden opgeborgen.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 7 WCM Car&Home BB: Schoon en netjes
Schoon en netjes
De slang, spuitlans, spuitpistool en kabel kunnen direct op het apparaat worden opgeborgen.
Hogedrukreiniger K 7 WCM Car&Home BB: Quick Connect Systeem
Quick Connect Systeem
De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Hogedrukreiniger K 7 WCM Car&Home BB: Grote wielen
Grote wielen
Voor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden.
Specificaties

Technische gegevens

Stroomsoort (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Wateropbrengst (l/u) max. 600
Oppervlakteprestatie (m²/u) 60
Temperatuur watertoevoer (°C) max. 60
Vermogen (kW) 3
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder toebehoren (kg) 17,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 23
Afmetingen (l x b x h) (mm) 369 x 355 x 946

Inbegrepen bij levering

  • Home kit: K 7 Smart: T 7 oppervlaktereiniger, steen-en gevelreiniger, 3-in-1, 1l
  • Spuitlansverlenging
  • Schuimsproeier: 0.3 l
  • Reinigingsmiddelen: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
  • Hogedrukpistool: G 180 Q
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 10 m
  • Adapter tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Vario Power Jet
  • Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
  • Watergekoelde motor
  • Pomp materiaal: Aluminium
  • Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
  • Tuinmuren en stenen muren
  • Buitenstappen
  • Gebieden rondom het huis en de tuin
  • Tuin-/terras-/balkonmeubels
  • Tuingereedschap en -uitrusting
  • Auto's
  • Mobile homes
  • Voor de reiniging van moto's en scooters.
  • Fietsen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 7 WCM Car&Home BB

