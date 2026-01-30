Voor indrukwekkend krachtige reiniging! De K 7 WCM Car & Home is de perfecte partner voor veelvuldig gebruik en zware vervuiling: de krachtige watergekoelde motor maakt een einde aan vuil op paden, terrassen, tuingereedschap en grotere voertuigen. Inclusief de Home Kit met T 7 oppervlaktereiniger en 1 l Steen- en gevelreiniger. Het pakket bevat ook een roterende wasborstel om grijze sluier te verwijderen, een droogdoek, een schuimsproeier voor goed hechtend schuim en een maximaal vuiloplossend vermogen, en 1 l Autoshampoo. Om oppervlakken bijzonder effectief en voorzichtig te reinigen, kan de Vario Power spuitlans (VPS) met een simpele draai worden versteld. Andere kenmerken zijn de vuilfrees met roterende puntstraal, die zelfs bij hardnekkig vuil zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten zonder compromissen. Een ingebouwde waterfilter beschermt de pomp bovendien betrouwbaar tegen vuildeeltjes. Alle meegeleverde toebehoren kunnen direct op het apparaat worden opgeborgen.