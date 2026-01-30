Nettoyeur haute pression K 7 WCM Car&Home
Le nettoyeur haute pression K 7 WCM Car & Home équipé d'un moteur refroidi à l'eau permet une élimination efficace et puissante des saletés sur les terrasses ou les voitures. Car Kit et Home Kit inclus.
Un nettoyage puissant qui saura vous séduire ! Le K 7 WCM Car & Home est un allié (de nettoyage) idéal pour les utilisations fréquentes et les salissures importantes : avec son moteur refroidi à l'eau et performant, il chasse la saleté des allées, des terrasses, des outils de jardinage et des grandes voitures. Inclut le Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 7 et 1 litre de détergent pour pierres et façades. La fourniture inclut également une brosse de lavage rotative pour décoller le voile gris, un chiffon sec, un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse et un pouvoir maximal de dissolution de la saleté ainsi que 1 l de shampoing voitures. Pour un nettoyage des surfaces particulièrement efficace et en douceur, la lance d'arrosage Vario Power (VPS) peut être ajustée par simple rotation. Parmi les autres équipements, on trouve la rotabuse à jet crayon rotatif qui garantit un nettoyage parfaitement réussi, même en cas de salissures tenaces. Un filtre à eau intégré protège en outre la pompe de façon fiable des particules de saleté. De plus, tous les accessoires inclus peuvent être rangés facilement à même l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Parfaitement rangéLe flexible, les lances d'arrosage, le pistolet et le câble se rangent à même l'appareil.
Système Quick connectLe flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Grandes rouesPour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Débit (l/h)
|max. 600
|Rendement surfacique (m²/h)
|60
|Température d'admission (°C)
|max. 60
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|17,2
|Poids emballage inclus (kg)
|23
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|369 x 355 x 946
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 7, détergent pour pierres et façades 3 en 1, 1 litre
- Rallonge de lance
- Canon à mousse: 0.3 l
- Détergents: Shampoing voitures 3-en-1 RM 610
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 10 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Vario Power Jet
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Moteur refroidi à l'eau
- Matériau de la pompe: Aluminium
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Murs de jardin et de pierre
- Perron
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Voitures
- Mobilehomes
- Motos et scooters
- Vélos
