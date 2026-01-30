Un nettoyage puissant qui saura vous séduire ! Le K 7 WCM Car & Home est un allié (de nettoyage) idéal pour les utilisations fréquentes et les salissures importantes : avec son moteur refroidi à l'eau et performant, il chasse la saleté des allées, des terrasses, des outils de jardinage et des grandes voitures. Inclut le Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 7 et 1 litre de détergent pour pierres et façades. La fourniture inclut également une brosse de lavage rotative pour décoller le voile gris, un chiffon sec, un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse et un pouvoir maximal de dissolution de la saleté ainsi que 1 l de shampoing voitures. Pour un nettoyage des surfaces particulièrement efficace et en douceur, la lance d'arrosage Vario Power (VPS) peut être ajustée par simple rotation. Parmi les autres équipements, on trouve la rotabuse à jet crayon rotatif qui garantit un nettoyage parfaitement réussi, même en cas de salissures tenaces. Un filtre à eau intégré protège en outre la pompe de façon fiable des particules de saleté. De plus, tous les accessoires inclus peuvent être rangés facilement à même l'appareil.