Hogedrukreiniger K 6 Comfort Premium
De K 6 Comfort Premium hogedrukreiniger met een oppervlakteprestatie van 50 m²/u, PremiumFlex-slang, slanghaspel en watergekoelde motor is ideaal voor het verwijderen van zware vervuilingen.
De K 6 Comfort Premium hogedrukreiniger verwijdert moeiteloos hardnekkig vuil rondom het huis en de auto. De duurzame, watergekoelde motor garandeert consistent hoge prestaties, en de geïntegreerde slanghaspel met de PremiumFlex-slang zorgt voor maximale flexibiliteit tijdens het gebruik. Het ergonomisch ontworpen G 180 Q COMFORT!Hold spuitpistool vermindert de houdkracht merkbaar, waardoor zelfs langdurige toepassingen comfortabel en zonder vermoeidheid verlopen. Het bewezen Quick Connect-systeem maakt het bovendien eenvoudig om de hogedrukslang aan en af te koppelen. Met de veelzijdige 4-in-1 multi-jet spuitlans kan de waterstraal in een handomdraai aan elk oppervlak worden aangepast door aan de kop van de spuitlans te draaien met 4 verschillende spuitpatronen. Bovendien biedt het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept extra gemak en een perfecte aanbrenging van het reinigingsmiddel, passend bij de uit te voeren taak. Kabels en toebehoren kunnen eenvoudig op het apparaat worden opgeborgen, en de telescopische handgreep en wielen met een zacht oppervlak maken het transport eenvoudig. Voor optimale ondersteuning biedt de Kärcher Home & Garden-app een toepassingshulp en handige tips en tricks.
Kenmerken en voordelen
4-in-1 Multi Jet
- Vele reinigingsopties dankzij 4 verschillende sproeiers in één spuitlans.
- De lans hoeft niet te worden vervangen voor meer gemak.
PremiumFlex hogedrukslang
- De flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid.
- Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Ergonomisch transport
- De telescopische handgreep met vergrendelingsmechanisme maakt eenvoudig, comfortabel en ergonomisch transport mogelijk.
- De wielen met een zachte componentenstructuur zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk en moeiteloos kan worden verplaatst.
- Met de draaggreep kan het apparaat eenvoudig en ergonomisch worden opgetild.
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 25% gerecycled plastic¹⁾.
- Tot 80% minder waterverbruik vergeleken met een conventionele tuinslang.²⁾
- Verpakking gemaakt van ten minste 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 160 / 2 - 16
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 510
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|50
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,2
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|13,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|19,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Alleen het product, alle plastic onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Interne testomstandigheden: het debiet van de hogedrukreiniger is 40% van dat van een tuinslang, terwijl de reinigingstijd wordt gehalveerd. Het debiet en de daadwerkelijke water- en tijdbesparing variëren afhankelijk van de apparaatklasse, de mate van vervuiling en de locatie.
Inbegrepen bij levering
- Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
- Hogedrukpistool: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-in-1 Multi Jet
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Drukvermindering op de spuitpistoolknop
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: 2-in-1 reinigingsmiddelconcept
- Reinigingsmiddelregeling bij schuimmondstuktoepassing
- Telescopisch handvat
- Watergekoelde motor
- Pomp materiaal: Aluminium
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- 2 kabelhaken: met snelwisselfunctie
- Wielen met zachte componentenstructuur
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Hekken
- Tuinmuren en stenen muren
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Auto's
- Mobile homes
- Fietsen
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels