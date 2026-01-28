De K 6 Comfort Premium hogedrukreiniger verwijdert moeiteloos hardnekkig vuil rondom het huis en de auto. De duurzame, watergekoelde motor garandeert consistent hoge prestaties, en de geïntegreerde slanghaspel met de PremiumFlex-slang zorgt voor maximale flexibiliteit tijdens het gebruik. Het ergonomisch ontworpen G 180 Q COMFORT!Hold spuitpistool vermindert de houdkracht merkbaar, waardoor zelfs langdurige toepassingen comfortabel en zonder vermoeidheid verlopen. Het bewezen Quick Connect-systeem maakt het bovendien eenvoudig om de hogedrukslang aan en af te koppelen. Met de veelzijdige 4-in-1 multi-jet spuitlans kan de waterstraal in een handomdraai aan elk oppervlak worden aangepast door aan de kop van de spuitlans te draaien met 4 verschillende spuitpatronen. Bovendien biedt het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept extra gemak en een perfecte aanbrenging van het reinigingsmiddel, passend bij de uit te voeren taak. Kabels en toebehoren kunnen eenvoudig op het apparaat worden opgeborgen, en de telescopische handgreep en wielen met een zacht oppervlak maken het transport eenvoudig. Voor optimale ondersteuning biedt de Kärcher Home & Garden-app een toepassingshulp en handige tips en tricks.