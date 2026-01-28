Nettoyeur haute pression K 6 Comfort Premium
Le nettoyeur haute pression K 6 Comfort Premium, doté d'un rendement surfacique de 50 m²/h, d'un flexible PremiumFlex, d'un enrouleur de flexible et d'un moteur refroidi à l'eau, est adapté aux salissures importantes.
Le nettoyeur haute pression K 6 Comfort Premium élimine aisément les salissures tenaces autour de la maison et sur la voiture. Le moteur refroidi à l'eau durable garantit en outre des performances élevées constantes alors que l'enrouleur de flexible intégré avec le flexible PremiumFlex assure une flexibilité d'utilisation maximale. De conception ergonomique, le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold réduit sensiblement l'effort de maintien, permettant ainsi même des utilisations prolongées en tout confort et sans fatigue. Grâce au système Quick Connect éprouvé, le flexible haute pression se branche et se débranche en outre facilement. Grâce à la lance d'arrosage polyvalente Multi Jet 4 en 1, le jet d'eau s'adapte en un clin d'œil à toutes les surfaces avec 4 formes de jet différentes en tournant la tête de la lance d'arrosage. De plus, le concept 2 en 1 pour les détergents assure le confort et une dispense parfaite du détergent en fonction de l'utilisation. Le câble et les accessoires se rangent facilement sur l'appareil tandis que la poignée télescopique et les roues dotées d'une finition à composants souples permettent un transport aisé. Pour une assistance optimale, l'application Kärcher Home & Garden fournit un assistant d'application ainsi que des conseils et des astuces utiles.
Caractéristiques et avantages
Multi Jet 4 en 1
- De nombreuses possibilités de nettoyage grâce à 4 buses différentes réunies en une seule lance de pulvérisation.
- Pas de changement de lance, donc plus de confort. Changement facile de la forme de jet en tournant la tête de la lance d'arrosage.
Flexible haute pression PremiumFlex
- Le tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale.
- Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortable
- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Transport ergonomique
- La poignée télescopique avec blocage permet un transport facile, confortable et ergonomique.
- Les roues dotées d'une structure à composants souples permettent de déplacer l'appareil facilement et sans effort.
- La poignée de transport permet de soulever l'appareil aisément et en toute ergonomie.
Application Home & Garden
- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.
- Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Caractéristiques durables
- Design avec 25 % de plastique recyclé¹⁾.
- Jusqu'à 80 % de consommation d'eau en moins par rapport à un tuyau d'arrosage classique.²⁾
- Emballage à partir de 80 % de papier recyclé au minimum.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230 / 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 160 / 2 - 16
|Débit (l/h)
|max. 510
|Rendement surfacique (m²/h)
|50
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|2,2
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|13,8
|Poids emballage inclus (kg)
|19,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires. / ²⁾ Condition des tests internes : le débit du nettoyeur haute pression est de 40 % de celui d'un tuyau d'arrosage, tout en réduisant de moitié le temps de nettoyage. Le débit, l'économie réelle d'eau et de temps varient en fonction de la classe de l'appareil, du degré de salissure et du lieu d'habitation.
Inclus dans la livraison
- Détergents: Détergent universel RM 626, 1 l
- Pistolet haute pression: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4 en 1
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Réduction de la pression de maintien côté pistolet
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Concept de détergent 2 en 1
- Réglage du détergent lors de l'utilisation du canon à mousse
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Matériau de la pompe: Aluminium
- Filtre à eau intégré
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Deux crochets pour cordon: Avec système d'enroulement rapide
- Roues avec finition à composants souples
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Clôtures
- Murs de jardin et de pierre
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Voitures
- Mobilehomes
- Vélos
- Motos et scooters
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon