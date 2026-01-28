Le nettoyeur haute pression K 6 Comfort Premium élimine aisément les salissures tenaces autour de la maison et sur la voiture. Le moteur refroidi à l'eau durable garantit en outre des performances élevées constantes alors que l'enrouleur de flexible intégré avec le flexible PremiumFlex assure une flexibilité d'utilisation maximale. De conception ergonomique, le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold réduit sensiblement l'effort de maintien, permettant ainsi même des utilisations prolongées en tout confort et sans fatigue. Grâce au système Quick Connect éprouvé, le flexible haute pression se branche et se débranche en outre facilement. Grâce à la lance d'arrosage polyvalente Multi Jet 4 en 1, le jet d'eau s'adapte en un clin d'œil à toutes les surfaces avec 4 formes de jet différentes en tournant la tête de la lance d'arrosage. De plus, le concept 2 en 1 pour les détergents assure le confort et une dispense parfaite du détergent en fonction de l'utilisation. Le câble et les accessoires se rangent facilement sur l'appareil tandis que la poignée télescopique et les roues dotées d'une finition à composants souples permettent un transport aisé. Pour une assistance optimale, l'application Kärcher Home & Garden fournit un assistant d'application ainsi que des conseils et des astuces utiles.