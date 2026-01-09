Dankzij de praktische toepassingshulp in de Kärcher Home & Garden-app, die de hogedrukreiniger K 3 Power Control kan ondersteunen, maakt Kärcher nog betere reinigingsresultaten mogelijk - en wordt de gebruiker een reinigingsdeskundige. De app biedt ook een uitgebreide ondersteuning met informatie over het apparaat, de toepassingen en het Kärcher-serviceportaal. Het juiste drukniveau voor de toepassing kan direct op de spuitlans worden ingesteld en op het display van het G 120 Q Power Control-spuitpistool worden gecontroleerd. Het reinigingsmiddel kan snel, eenvoudig en comfortabel worden aangebracht vanuit de geïntegreerde reinigingsmiddeltank. De K 3 Power Control van Kärcher maakt ook indruk met een uitschuifbare telescoopsteel voor comfortabel transport en opslag, een staander voor meer stabiliteit, houders voor accessoires, hogedrukpistool en kabel, evenals het Kärcher Quick Connect-systeem. De staander kan ook worden gebruikt als tweede draagbeugel, zodat je het apparaat gemakkelijk kunt opbergen en laden. De Home Kit garandeert een spatvrije reiniging van grotere oppervlakken in huis en bevat de T-Racer T1 oppervlaktereiniger en 500 ml "Patio & Deck" reinigingsmiddel.