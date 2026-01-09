Grâce à l'assistant d'application pratique intégré dans l'application Home & Garden pour une utilisation optimale du nettoyeur haute pression K 3 Power Control, Kärcher permet un résultat de nettoyage encore meilleur et fait de l'utilisateur un expert en nettoyage. En outre, l'application offre un service complet, y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail de service Kärcher. Le niveau de pression adapté à l'application se règle directement sur la lance d'arrosage fournie et peut être vérifié sur l'afficheur du pistolet G 120 Q Power Control. Le détergent peut être appliqué rapidement, facilement et confortablement par le biais du réservoir à détergent intégré. Le K 3 Power Control de Kärcher séduit en outre par sa poignée télescopique rétractable pour un déplacement et un rangement pratiques, un pied offrant plus de stabilité, des supports pour les accessoires, le pistolet haute pression et le câble ainsi que le système Kärcher Quick Connect. Le pied peut également servir de deuxième poignée de transport, permettant ainsi un rangement et un chargement très faciles de l'appareil. Le Home Kit garantit un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues autour de la maison et inclut le nettoyeur de surfaces T 1 ainsi que 500 ml de détergent Patio & Deck.