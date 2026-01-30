De K 5 FJ Home hogedrukreiniger is de ideale partner voor regelmatige schoonmaaktaken bij matig vuil, zoals op voertuigen en middelgrote oppervlakken rondom het huis. De kenmerken omvatten een spuitpistool, een hogedrukslang van 8 meter, een Vario Power Spray-lans (VPS), een Dirt Blaster met roterende puntstraal voor het verwijderen van hardnekkig vuil, en een betrouwbaar waterfilter dat de pomp beschermt tegen kleine vuildeeltjes. De Home Kit zorgt voor spettervrije reiniging van grotere oppervlakken rondom het huis en bevat de T 5 oppervlaktereiniger en 1 liter Steen- en Gevelreiniger. Tevens inbegrepen zijn een foam jet en 1 liter autoshampoo voor maximale vuiloplossende kracht. Alle meegeleverde accessoires kunnen op het apparaat zelf worden opgeborgen.