Hogedrukreiniger K 5 FJ Home BB
De K 5 FJ Home is ideaal voor het regelmatig reinigen van matig vuil op auto's, evenals paden en andere oppervlakken rondom het huis. Inclusief Home Kit en foam jet.
De K 5 FJ Home hogedrukreiniger is de ideale partner voor regelmatige schoonmaaktaken bij matig vuil, zoals op voertuigen en middelgrote oppervlakken rondom het huis. De kenmerken omvatten een spuitpistool, een hogedrukslang van 8 meter, een Vario Power Spray-lans (VPS), een Dirt Blaster met roterende puntstraal voor het verwijderen van hardnekkig vuil, en een betrouwbaar waterfilter dat de pomp beschermt tegen kleine vuildeeltjes. De Home Kit zorgt voor spettervrije reiniging van grotere oppervlakken rondom het huis en bevat de T 5 oppervlaktereiniger en 1 liter Steen- en Gevelreiniger. Tevens inbegrepen zijn een foam jet en 1 liter autoshampoo voor maximale vuiloplossende kracht. Alle meegeleverde accessoires kunnen op het apparaat zelf worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde aanzuigslang voor detergent
- Handig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen.
- Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten op.
Schoon en netjes
- Berg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op.
Grote wielen
- Voor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden.
- Zeer wendbaar.
Quick Connect Systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 145
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (W)
|2100
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|13,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|302 x 346 x 872
Inbegrepen bij levering
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Spuitlansverlenging
- Schuimsproeier: 0.3 l
- Reinigingsmiddelen: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Detergent aanbrengen via: Aanzuiging
- Pomp materiaal: Aluminium
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Wateraanzuiging
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 5 FJ Home BB
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.