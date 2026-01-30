Le nettoyeur haute pression K 5 FJ Home est l'allié idéal pour un nettoyage régulier des salissures moyennement tenaces, par exemple sur les véhicules et les surfaces de moyenne superficie autour de la maison. L'équipement comprend un pistolet, un flexible haute pression de 8 mètres, une lance d'arrosage Vario Power (VPS), une rotabuse à jet crayon rotatif contre les salissures les plus tenaces ainsi qu'un filtre à eau fiable pour protéger la pompe contre les particules de saleté. Le Home Kit garantit un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues autour de la maison et inclut le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 l de détergent pour pierres et façades. Inclut également un canon à mousse ainsi que 1 l de shampoing voitures pour un pouvoir maximal de dissolution de la saleté. Tous les accessoires inclus peuvent être rangés facilement à même l'appareil.