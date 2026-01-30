Razendsnel: de ultracompacte, ruimtebesparende K 2 Premium Horizontal VPS Home hogedrukreiniger verwijdert in een oogwenk vuil van kleine oppervlakken en voertuigen, tuingereedschap en tuinmeubelen. Het apparaat is ideaal voor alle incidentele reinigingstaken rondom het huis en de tuin. Met de Vario Power spuitlans (VPS) kan de waterdruk eenvoudig met een simpele draaibeweging worden aangepast aan het oppervlak. Dankzij het lage gewicht en de praktische geïntegreerde draagbeugel kunt u de K 2 Premium Horizontal VPS Home gemakkelijk vervoeren naar waar hij nodig is. Inclusief Home Kit met de T 1 oppervlakkenreiniger en 500 ml van het "Patio & Deck" reinigingsmiddel voor spatvrije reiniging van grotere oppervlakken. Het Quick Connect-systeem maakt het nog eenvoudiger: de 4 meter lange hogedrukslang klikt eenvoudig in en uit het apparaat en het spuitpistool. Het spuitpistool en de spuitlans kunnen voor het gemak op het apparaat zelf worden opgeborgen. De kabel wikkelt zich slim om de voet van het apparaat.