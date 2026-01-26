Hogedrukreiniger K 2 horizontal
Klein en ruimtebesparend: de K 2 Horizontal is de perfecte hogedrukreiniger voor occasioneel gebruik en lichte vervuiling, zoals op fietsen, tuingereedschap en tuinmeubilair.
Supersnel schoon: de ultra-compacte en ruimtebesparende K 2 Horizontal hogedrukreiniger verwijdert moeiteloos vuil van kleine oppervlakken, voertuigen, tuingereedschap en tuinmeubilair. Dit apparaat is ideaal voor alle incidentele schoonmaaktaken rond het huis en de tuin. De vlakstraal van de meegeleverde Single Spray Lance zorgt voor een gerichte reiniging van geprofileerde oppervlakken en objecten. Dankzij het lichte gewicht en de praktische, geïntegreerde draaggreep is de K 2 Horizontal eenvoudig te verplaatsen naar de gewenste locatie. Voor extra gebruiksgemak maakt het Quick Connect-systeem het mogelijk om de drie meter lange hogedrukslang snel en eenvoudig aan te sluiten of los te koppelen van het apparaat en het spuitpistool. Bovendien kunnen het spuitpistool en de spuitlans handig op het apparaat zelf worden opgeborgen. De kabel wordt slim rondom de basis van het apparaat gewikkeld voor een nette opslag.
Kenmerken en voordelen
Ultra-compact apparaatVoor een eenvoudige, plaatsbesparende opberging, zelfs in kleine hokjes. Kan met één hand worden gedragen.
Geïntegreerde aanzuigslang voor detergentHandig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten op.
Schoon en netjesBerg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op.
Quick Connect Systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 110
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (W)
|1400
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 197 x 248
Inbegrepen bij levering
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Enkelvoudige spuitlans
- Hogedrukslang: 3 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Kabeloprolling
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 2 horizontal
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.