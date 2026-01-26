Supersnel schoon: de ultra-compacte en ruimtebesparende K 2 Horizontal hogedrukreiniger verwijdert moeiteloos vuil van kleine oppervlakken, voertuigen, tuingereedschap en tuinmeubilair. Dit apparaat is ideaal voor alle incidentele schoonmaaktaken rond het huis en de tuin. De vlakstraal van de meegeleverde Single Spray Lance zorgt voor een gerichte reiniging van geprofileerde oppervlakken en objecten. Dankzij het lichte gewicht en de praktische, geïntegreerde draaggreep is de K 2 Horizontal eenvoudig te verplaatsen naar de gewenste locatie. Voor extra gebruiksgemak maakt het Quick Connect-systeem het mogelijk om de drie meter lange hogedrukslang snel en eenvoudig aan te sluiten of los te koppelen van het apparaat en het spuitpistool. Bovendien kunnen het spuitpistool en de spuitlans handig op het apparaat zelf worden opgeborgen. De kabel wordt slim rondom de basis van het apparaat gewikkeld voor een nette opslag.