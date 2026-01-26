Nettoyé en un clin d’œil : le nettoyeur haute pression K 2 Horizontal, particulièrement petit et peu encombrant, élimine en un clin d’œil les salissures sur les petites surfaces et les véhicules, les outils de jardinage ainsi que le mobilier de jardin. L’appareil est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles à l’extérieur de la maison. Avec le jet plat de la lance d’arrosage simple fournie, les surfaces et les objets peuvent être nettoyés en suivant précisément leur contour. Avec son faible poids et la poignée de transport intégrée pour plus de maniabilité, le K 2 Horizontal peut être transporté confortablement jusqu’à son lieu d’utilisation. Pour encore plus de confort, il est équipé du système Quick Connect : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 3 mètres se fixe et se détache facilement de l’appareil et du pistolet. Le pistolet et la lance d’arrosage se rangent facilement sur l’appareil. Le câble s’enroule intelligemment autour du pied de l’appareil.