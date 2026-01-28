Hogedrukreiniger K 7 Power Home
De hogedrukreiniger K 7 Power Home met watergekoelde motor is het ideale apparaat voor het reinigen van aanzienlijke vervuilingen op paden, fietsen of grote auto's.
De K 7 Power Home is uitgerust met een watergekoelde motor en is ontworpen voor regelmatige reiniging, maar ook voor het omgaan met de aanzienlijke hoeveelheden vuil die vaak worden aangetroffen op paden, zwembaden, fietsen of grote auto's, enz. De uitgebreide uitrusting omvat een pistool met praktische Quick Connect-adapter via een hogedrukslang met een lengte van 10 m, een betrouwbare waterfilter die de pomp beschermt, een Vario Power-spuitlans (VPS) en een vuilfrees met een roterende puntstraal. De drukinstelling op de VPS kan met een simpele handomdraai worden aangepast en de vuilfrees maakt korte metten met zelfs het meest hardnekkige vuil. De Home Kit bevat de T 7 terrasreiniger en 1 liter 3-in-1 Stone Cleaner. Andere uitrustingsdetails zijn het Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem, de aluminium telescopische handgreep en de parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.
Kenmerken en voordelen
Telescoopsteel van hoogwaardig aluminiumDe aluminium telescoopgreep kan voor het vervoer worden uitgetrokken en bij het opbergen weer worden ingeschoven.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteemDankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Quick ConnectDe hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|17,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|25
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|458 x 330 x 666
Inbegrepen bij levering
- Home kit: K 7 Smart: T 7 oppervlaktereiniger, steen-en gevelreiniger, 3-in-1, 1l
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Vario Power Jet
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Plug ’n’ Clean System
- Telescopisch handvat
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Voor de reiniging van kleine wagens.
- Buitenstappen
- Voor de reiniging van gezinswagens en breaks.
- Tuinmuren en stenen muren
- Mobile homes