De K 7 Power Home is uitgerust met een watergekoelde motor en is ontworpen voor regelmatige reiniging, maar ook voor het omgaan met de aanzienlijke hoeveelheden vuil die vaak worden aangetroffen op paden, zwembaden, fietsen of grote auto's, enz. De uitgebreide uitrusting omvat een pistool met praktische Quick Connect-adapter via een hogedrukslang met een lengte van 10 m, een betrouwbare waterfilter die de pomp beschermt, een Vario Power-spuitlans (VPS) en een vuilfrees met een roterende puntstraal. De drukinstelling op de VPS kan met een simpele handomdraai worden aangepast en de vuilfrees maakt korte metten met zelfs het meest hardnekkige vuil. De Home Kit bevat de T 7 terrasreiniger en 1 liter 3-in-1 Stone Cleaner. Andere uitrustingsdetails zijn het Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem, de aluminium telescopische handgreep en de parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.