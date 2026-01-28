Équipé d'un moteur refroidi à l'eau, le K 7 Power Home a été conçu pour le nettoyage fréquent des salissures importantes que l'on rencontre par ex. dans les allées et les piscines, sur les vélos ou les grandes voitures. L'éventail d'équipements variés va d'un pistolet avec raccord pratique Quick Connect jusqu'à une lance d'arrosage Vario Power (VPS) et à une rotabuse avec jet crayon rotatif en passant par un flexible haute pression d'une longueur généreuse de 10 mètres et un filtre à eau fiable pour protéger la pompe. Le réglage de la pression sur la VPS se fait littéralement en un tour de main et la rotabuse vient à bout de toutes les salissures, aussi tenaces soient-elles. Le Home Kit comprend le nettoyeur de surfaces T 7 et 1 l de détergent pour pierres 3 en 1. Parmi les autres équipements, on trouve le système de détergent Plug ’n’ Clean, la poignée télescopique en aluminium et la position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main.