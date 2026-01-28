Nettoyeur haute pression K 7 Power Home
Le nettoyeur haute pression K 7 Power Home avec moteur refroidi à l'eau est l'appareil idéal pour une utilisation fréquente sur les salissures importantes dans les allées, sur les vélos ou les grandes voitures.
Équipé d'un moteur refroidi à l'eau, le K 7 Power Home a été conçu pour le nettoyage fréquent des salissures importantes que l'on rencontre par ex. dans les allées et les piscines, sur les vélos ou les grandes voitures. L'éventail d'équipements variés va d'un pistolet avec raccord pratique Quick Connect jusqu'à une lance d'arrosage Vario Power (VPS) et à une rotabuse avec jet crayon rotatif en passant par un flexible haute pression d'une longueur généreuse de 10 mètres et un filtre à eau fiable pour protéger la pompe. Le réglage de la pression sur la VPS se fait littéralement en un tour de main et la rotabuse vient à bout de toutes les salissures, aussi tenaces soient-elles. Le Home Kit comprend le nettoyeur de surfaces T 7 et 1 l de détergent pour pierres 3 en 1. Parmi les autres équipements, on trouve le système de détergent Plug ’n’ Clean, la poignée télescopique en aluminium et la position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main.
Caractéristiques et avantages
Poignée télescopique en aluminium haut de gammeLa poignée télescopique en aluminium peut être sortie pour le transport, puis de nouveau rentrée pour le rangement de l'appareil.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de KärcherRapide, simple et confortable : le système Plug ’n’ Clean permet de changer de détergent en un seul geste.
Quick ConnectLe flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Rangement des accessoires intégré
- Rangement pratique et peu encombrant des accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Débit (l/h)
|max. 600
|Rendement surfacique (m²/h)
|60
|Température d'admission (°C)
|max. 60
|Puissance de raccordement (kW)
|3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|17,5
|Poids emballage inclus (kg)
|25
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|458 x 330 x 666
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 7, détergent pour pierres et façades 3 en 1, 1 litre
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 10 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Vario Power Jet
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
- Perron
- Voitures moyennes et breaks
- Murs de jardin et de pierre
- Mobilehomes