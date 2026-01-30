Hogedrukreiniger K 3 Horizontal Plus Home
De kleine en ruimtebesparende K 3 Horizontal Plus Home hogedrukreiniger is ideaal voor het schoonmaken van tuinoppervlakken, tuinmeubelen, terrassen en auto's. Inclusief Home Kit.
Met de kleine en ruimtebesparende K 3 Horizontal Plus Home hogedrukreiniger is vuil verleden tijd. Dankzij de 5 meter lange hogedrukslang is de hogedrukreiniger perfect voor incidenteel gebruik rondom het huis en zorgt voor een sprankelende glans op kleine tuinoppervlakken en terrassen, evenals tuinmeubelen en zelfs voertuigen. De Home Kit garandeert spattenvrij reinigen van grotere oppervlakken rondom het huis en bevat de T 1 Oppervlakte Cleaner en 500 ml Patio & Deck-reiniger. Dankzij de Vario Power Spray-lans kan de waterdruk eenvoudig worden aangepast aan het oppervlak door simpelweg de lans te draaien. De Dirt Blaster met roterende puntstraal maakt zelfs het meest hardnekkige vuil los, terwijl de pomp wordt beschermd door een waterfilter – voor een lange levensduur. Dankzij het lage gewicht en de praktische draaghandgreep kunt u de K 3 Horizontal Plus Home gemakkelijk vervoeren naar de plek waar hij nodig is. Voor extra gemak zorgt het Quick Connect-systeem ervoor dat de hogedrukslang eenvoudig in en uit het apparaat en het spuitpistool kan worden geklikt. Alle meegeleverde accessoires kunnen eenvoudig op het apparaat zelf worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Ultra-compact apparaatVoor een eenvoudige, plaatsbesparende opberging, zelfs in kleine hokjes. Kan met één hand worden gedragen.
Geïntegreerde aanzuigslang voor detergentHandig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten op.
Schoon en netjesBerg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op.
Quick Connect Systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Perfect op elkaar afgestemde accessoires
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 120
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (W)
|1600
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 197 x 264
Inbegrepen bij levering
- Home kit: T 1 oppervlaktereiniger, detergent "Patio & Deck", 0.5 l
- Spuitlansverlenging
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 5 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Kabeloprolling
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.