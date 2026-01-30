Met de kleine en ruimtebesparende K 3 Horizontal Plus Home hogedrukreiniger is vuil verleden tijd. Dankzij de 5 meter lange hogedrukslang is de hogedrukreiniger perfect voor incidenteel gebruik rondom het huis en zorgt voor een sprankelende glans op kleine tuinoppervlakken en terrassen, evenals tuinmeubelen en zelfs voertuigen. De Home Kit garandeert spattenvrij reinigen van grotere oppervlakken rondom het huis en bevat de T 1 Oppervlakte Cleaner en 500 ml Patio & Deck-reiniger. Dankzij de Vario Power Spray-lans kan de waterdruk eenvoudig worden aangepast aan het oppervlak door simpelweg de lans te draaien. De Dirt Blaster met roterende puntstraal maakt zelfs het meest hardnekkige vuil los, terwijl de pomp wordt beschermd door een waterfilter – voor een lange levensduur. Dankzij het lage gewicht en de praktische draaghandgreep kunt u de K 3 Horizontal Plus Home gemakkelijk vervoeren naar de plek waar hij nodig is. Voor extra gemak zorgt het Quick Connect-systeem ervoor dat de hogedrukslang eenvoudig in en uit het apparaat en het spuitpistool kan worden geklikt. Alle meegeleverde accessoires kunnen eenvoudig op het apparaat zelf worden opgeborgen.