Avec le petit nettoyeur haute pression peu encombrant K 3 Horizontal Plus Home, les salissures appartiennent au passé. Doté d'un flexible haute pression de 5 mètres, ce nettoyeur est parfait pour les utilisations occasionnelles à l'extérieur de la maison et fait briller les surfaces des jardins et des terrasses de petite superficie jusqu'aux véhicules en passant par le mobilier de jardin. Le Home Kit garantit un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues autour de la maison et inclut le nettoyeur de surfaces T 1 ainsi que 500 ml de détergent Patio & Deck. Grâce à la lance d'arrosage Vario Power, la pression d'eau peut être réglée aisément et ajustée par simple rotation en fonction de la surface à nettoyer. La rotabuse à jet crayon rotatif décolle même les saletés les plus tenaces tandis que la pompe est protégée par un filtre à eau pour garantir une longue durée de vie. Avec son faible poids et la poignée de transport pratique, le K 3 Horizontal Plus Home peut être transporté confortablement jusqu'à son lieu d'utilisation. Le système Quick Connect ajoute encore au confort : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression se fixe et se détache facilement de l'appareil et du pistolet. Tous les accessoires inclus peuvent être rangés facilement sur l'appareil.