Nettoyeur haute pression K 3 Horizontal Plus Home
Le petit nettoyeur haute pression peu encombrant K 3 Horizontal Plus Home est idéal pour le nettoyage des surfaces au jardin et du mobilier de jardin, des terrasses et des voitures. Home Kit inclus.
Avec le petit nettoyeur haute pression peu encombrant K 3 Horizontal Plus Home, les salissures appartiennent au passé. Doté d'un flexible haute pression de 5 mètres, ce nettoyeur est parfait pour les utilisations occasionnelles à l'extérieur de la maison et fait briller les surfaces des jardins et des terrasses de petite superficie jusqu'aux véhicules en passant par le mobilier de jardin. Le Home Kit garantit un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues autour de la maison et inclut le nettoyeur de surfaces T 1 ainsi que 500 ml de détergent Patio & Deck. Grâce à la lance d'arrosage Vario Power, la pression d'eau peut être réglée aisément et ajustée par simple rotation en fonction de la surface à nettoyer. La rotabuse à jet crayon rotatif décolle même les saletés les plus tenaces tandis que la pompe est protégée par un filtre à eau pour garantir une longue durée de vie. Avec son faible poids et la poignée de transport pratique, le K 3 Horizontal Plus Home peut être transporté confortablement jusqu'à son lieu d'utilisation. Le système Quick Connect ajoute encore au confort : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression se fixe et se détache facilement de l'appareil et du pistolet. Tous les accessoires inclus peuvent être rangés facilement sur l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Appareil particulièrement compact et peu encombrantPour un rangement simple, prenant peu de place, même sur un petit endroit. Se porte à une seule main.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Parfaitement rangéRangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Système Quick connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Accessoires sur mesure
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar)
|20 - max. 120
|Débit (l/h)
|max. 380
|Rendement surfacique (m²/h)
|25
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1600
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,6
|Poids emballage inclus (kg)
|7,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 197 x 264
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 1, détergent Patio & Deck, 0,5 l
- Rallonge de lance
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 5 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Filtre à eau intégré
- Enrouleur de câble
Piéces détachées K 3 Horizontal Plus Home
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.