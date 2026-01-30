Met de K 5 Premium Power Control Flex Home hogedrukreiniger kan elk oppervlak met de juiste druk worden gereinigd. De in de Kärcher Home & Garden app geïntegreerde toepassingsadviseur helpt de gebruiker de juiste druk te vinden door praktische tips te geven voor elke reinigingssituatie en reinigingstaak – voor perfecte reinigingsresultaten. Voor maximale controle kan het drukniveau eenvoudig worden aangepast door de spuitlans te draaien of worden gecontroleerd op het G 160 Q Power Control spuitpistool. De hogedrukreiniger overtuigt ook met het Kärcher Plug 'n' Clean reinigingsmiddelsysteem voor moeiteloze reinigingsmiddelwissels, de PremiumFlex hogedrukslang voor extra gemak, een hoogwaardige aluminium telescoopsteel voor eenvoudig transport, het Quick Connect-systeem om tijd en moeite te besparen door de hogedrukslang in en uit het apparaat en het spuitpistool te klikken, evenals de parkeerpositie om te allen tijde gemakkelijk toegankelijke accessoires te garanderen. De bediening is zeer eenvoudig dankzij de handige ingebouwde slanghaspel. Inclusief Home Kit met T 5 oppervlaktereiniger en 1 liter steen- en gevelreiniger voor spatvrij reinigen van grote oppervlakken.