Hogedrukreiniger K 4 Comfort Premium
De hogedrukreiniger K 4 Comfort Premium met een oppervlakteprestatie van 30 m²/u, PremiumFlex-slang, slanghaspel en watergekoelde motor, is geschikt voor matige vervuiling rondom het huis en ook op auto's. Inclusief 1L universele detergent.
De K 4 Comfort Premium is een krachtige en comfortabele hogedrukreiniger, ideaal voor het verwijderen van matige vervuiling rondom het huis en de auto. De duurzame, watergekoelde motor zorgt voor constante prestaties, terwijl de handige slanghaspel met PremiumFlex-slang maximale flexibiliteit garandeert. Daarnaast vermindert het G 180 50 Q COMFORT!Hold spuitpistool de knijpkracht met wel 50 procent, wat moeiteloos werken mogelijk maakt, en dankzij het Quick Connect-systeem kan de hogedrukslang snel en eenvoudig worden aangesloten. De innovatieve 4-in-1 Multi Jet spuitlans combineert 4 verschillende straalsoorten die eenvoudig kunnen worden ingesteld door aan de kop van de spuitlans te draaien. Bovendien biedt het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept extra gemak en een perfecte aanbrenging van het reinigingsmiddel, afgestemd op de betreffende taak. Kabels en toebehoren kunnen eenvoudig en compact op het apparaat worden opgeborgen, en de telescopische handgreep en wielen met een zacht oppervlak maken het transport eenvoudig. Voor optimale ondersteuning biedt de Kärcher Home & Garden app een geïntegreerde toepassingshulp en nuttige tips en tricks. De leveringsomvang omvat 1 liter reinigingsmiddel.
Kenmerken en voordelen
Slim apparaatconceptHet apparaatontwerp heeft georganiseerde kabel- en slanginvoeren en -uitvoeren. Dit garandeert bewegingsvrijheid en werkruimte en maakt het hanteren van kabels en slangen in het algemeen gemakkelijker. Het correct uitlijnen van de apparaten met de slang- en kabelaansluitingen naar de stroom- en waterbron maakt het reinigen veel comfortabeler.
Comfort-spuitpistool met COMFORT!Hold en Quick ConnectCOMFORT!Hold vermindert de knijpkracht merkbaar. Bijzonder voordelig bij langdurig gebruik bij het reinigen van grote oppervlakken. Quick Connect-aansluiting voor het eenvoudig aansluiten van de hogedrukslang.
4-in-1 Multi JetVele reinigingsopties dankzij 4 verschillende sproeiers in één spuitlans. De lans hoeft niet te worden vervangen voor meer gemak.
2-in-1 reinigingsmiddelconcept
- Innovatieve reinigingsmiddeloplossing biedt maximale flexibiliteit en een optimale dosering voor elke reinigingstaak.
- Het reinigingsmiddel kan via het apparaat en de Multi Jet-spuitmond worden afgegeven of, voor meer schuim, via de schuimsproeier inclusief reinigingsmiddeldosering.
- Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten op.
PremiumFlex hogedrukslang
- De flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid.
- Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Ergonomisch transport
- De telescopische handgreep met vergrendelingsmechanisme maakt eenvoudig, comfortabel en ergonomisch transport mogelijk.
- De wielen met een zachte componentenstructuur zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk en moeiteloos kan worden verplaatst.
- Met de draaggreep kan het apparaat eenvoudig en ergonomisch worden opgetild.
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 20% gerecycled plastic¹⁾.
- Tot 80% minder waterverbruik vergeleken met een conventionele tuinslang.²⁾
- Verpakking gemaakt van ten minste 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk ( /bar/MPa)
|20 / max. 130 / 2 - 13
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|12,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|17,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Alleen het product, alle plastic onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Interne testomstandigheden: het debiet van de hogedrukreiniger is 40% van dat van een tuinslang, terwijl de reinigingstijd wordt gehalveerd. Het debiet en de daadwerkelijke water- en tijdbesparing variëren afhankelijk van de apparaatklasse, de mate van vervuiling en de locatie.
Inbegrepen bij levering
- Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
- Hogedrukpistool: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-in-1 Multi Jet
- Hogedrukslang: 8 m, PremiumFlex
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Drukvermindering op de spuitpistoolknop
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: 2-in-1 reinigingsmiddelconcept
- Reinigingsmiddelregeling bij schuimmondstuktoepassing
- Telescopisch handvat
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Kabelhaak
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Wielen met zachte componentenstructuur
Videos
Toepassingen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Voor de reiniging van kleine wagens.