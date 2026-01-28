De K 4 Comfort Premium is een krachtige en comfortabele hogedrukreiniger, ideaal voor het verwijderen van matige vervuiling rondom het huis en de auto. De duurzame, watergekoelde motor zorgt voor constante prestaties, terwijl de handige slanghaspel met PremiumFlex-slang maximale flexibiliteit garandeert. Daarnaast vermindert het G 180 50 Q COMFORT!Hold spuitpistool de knijpkracht met wel 50 procent, wat moeiteloos werken mogelijk maakt, en dankzij het Quick Connect-systeem kan de hogedrukslang snel en eenvoudig worden aangesloten. De innovatieve 4-in-1 Multi Jet spuitlans combineert 4 verschillende straalsoorten die eenvoudig kunnen worden ingesteld door aan de kop van de spuitlans te draaien. Bovendien biedt het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept extra gemak en een perfecte aanbrenging van het reinigingsmiddel, afgestemd op de betreffende taak. Kabels en toebehoren kunnen eenvoudig en compact op het apparaat worden opgeborgen, en de telescopische handgreep en wielen met een zacht oppervlak maken het transport eenvoudig. Voor optimale ondersteuning biedt de Kärcher Home & Garden app een geïntegreerde toepassingshulp en nuttige tips en tricks. De leveringsomvang omvat 1 liter reinigingsmiddel.