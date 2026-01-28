Le K 4 Comfort Premium est un nettoyeur haute pression performant et pratique, idéal pour l'élimination des salissures de moyenne intensité autour de la maison et sur la voiture. Son moteur refroidi à l'eau durable garantit des performances constantes tandis que l'enrouleur de flexible pratique avec flexible PremiumFlex assure une flexibilité maximale. Le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold réduit l'effort de maintien de jusqu'à 50 %, permettant ainsi un travail sans fatigue, et grâce au système Quick Connect, le flexible haute pression se raccorde rapidement et facilement. La lance d'arrosage innovante Multi Jet 4 en 1 réunit 4 formes de jet différentes qui se règlent aisément en tournant la tête de la lance d'arrosage. De plus, le concept 2 en 1 pour les détergents assure le confort et une dispense parfaite du détergent en fonction de l'utilisation. Le câble et les accessoires se rangent facilement sur l'appareil pour un format compact tandis que la poignée télescopique et les roues dotées d'une finition à composants souples permettent un transport aisé. Pour une assistance optimale, l'application Kärcher Home & Garden fournit un assistant d'application intégré ainsi que des conseils et des astuces utiles. La fourniture inclut 1 litre de détergent.