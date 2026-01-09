Hogedrukreiniger K 2 Premium Power Control
K 2 Premium Power Control hogedrukreiniger met reinigingsmiddelreservoir voor lichte vervuiling. Inclusief een praktische toepassingshulp met handige schoonmaaktips via de Kärcher Home & Garden app.
De Kärcher K 2 Premium Power Control hogedrukreiniger behaalt nog betere reinigingsresultaten met de Kärcher Home & Garden-app. De app bevat de behulpzame toepassingshulp die de gebruiker bij elke schoonmaaktaak met praktische tips en trucs helpt. De app biedt ook een uitgebreide ondersteuning met informatie over het apparaat, de toepassingen en het Kärcher-serviceportaal. Het apparaat is voorzien van een hogedrukpistool en 2 spuitlansen met Quick Connect adapter. Het drukniveau kan direct op de Click Vario Power spuitlans worden ingesteld - voor maximale controle bij elke reinigingstaak. Verder is het apparaat voorzien van een in hoogte verstelbare telescoopsteel voor comfortabel transport en opslag, een uitneembare reinigingsmiddeltank voor eenvoudig schoon vullen en praktische houders voor accessoires, hogedrukpistool en kabel. De K 2 Premium Power Control is perfect voor het schoonmaken van bijvoorbeeld fietsen, tuingereedschap of tuinmeubelen.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden app
Pistool en lansen met Quick Connect
In hoogte verstelbare telescoopsteel
Oplossing voor een schone tank
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|246 x 280 x 586
Inbegrepen bij levering
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Click Vario Power-spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 7 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: tank
- Telescopisch handvat
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 2 Premium Power Control
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.