De Kärcher K 2 Premium Power Control hogedrukreiniger behaalt nog betere reinigingsresultaten met de Kärcher Home & Garden-app. De app bevat de behulpzame toepassingshulp die de gebruiker bij elke schoonmaaktaak met praktische tips en trucs helpt. De app biedt ook een uitgebreide ondersteuning met informatie over het apparaat, de toepassingen en het Kärcher-serviceportaal. Het apparaat is voorzien van een hogedrukpistool en 2 spuitlansen met Quick Connect adapter. Het drukniveau kan direct op de Click Vario Power spuitlans worden ingesteld - voor maximale controle bij elke reinigingstaak. Verder is het apparaat voorzien van een in hoogte verstelbare telescoopsteel voor comfortabel transport en opslag, een uitneembare reinigingsmiddeltank voor eenvoudig schoon vullen en praktische houders voor accessoires, hogedrukpistool en kabel. De K 2 Premium Power Control is perfect voor het schoonmaken van bijvoorbeeld fietsen, tuingereedschap of tuinmeubelen.